Dos vinculados a Águilas caen en Guayaquil con drogas y municiones

Dos ciudadanos señalados por las Fuerzas Armadas como presuntos integrantes del grupo de delincuencia organizada Águilas L2DA fueron aprehendidos durante un allanamiento en La Florida-Mapasingue, en Guayaquil. La intervención dejó además el decomiso de drogas, 50 municiones calibre 9 milímetros, un chaleco balístico, un dron y equipos de comunicación.

El procedimiento fue ejecutado por la Fuerza de Tarea Conjunta Guayas y divulgado este sábado 29 de agosto de 2026 por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Según el reporte militar, la operación se realizó después de recibir información sobre actividades ilícitas en el sector. Los dos aprehendidos quedaron a órdenes de la autoridad judicial.

Águilas vuelve al foco de seguridad en Guayaquil por drogas y municiones

Los militares allanaron un inmueble en el sector de La Florida-Mapasingue, en el norte de Guayaquil. En el sitio encontraron 13 fundas que contenían aproximadamente 12 gramos de una sustancia presumiblemente marihuana.

A ese hallazgo se sumaron 50 municiones calibre 9 milímetros, un chaleco balístico con placas de protección para ese mismo calibre, un dron, 11 teléfonos celulares y dos radios de comunicación marca Baofeng.

El chaleco, según la información entregada por el Comando Conjunto, es de marca Strike Face. Todos los indicios fueron decomisados y posteriormente entregados a las autoridades competentes para que se realicen las pericias correspondientes.

La cantidad de droga localizada es reducida frente a otros decomisos registrados en operaciones contra estructuras criminales. Sin embargo, el procedimiento adquiere relevancia por el conjunto de indicios encontrados y por la supuesta vinculación de los aprehendidos con Águilas L2DA, de acuerdo con la versión oficial.

Quiénes son los aprehendidos

Las Fuerzas Armadas identificaron a uno de los ciudadanos como Erick Joel G. C., alias ‘Nelly’, quien, según el boletín militar, sería integrante de Águilas L2DA.

El segundo aprehendido es Herlyn Antonio R. R., a quien la institución vincula con la misma estructura delictiva. El reporte añade que registra antecedentes por tenencia de sustancias sujetas a fiscalización.

La posible pertenencia de ambos ciudadanos a la organización corresponde, por ahora, a la información proporcionada por las Fuerzas Armadas. Será la investigación y el posterior proceso judicial los que determinen responsabilidades individuales.

El organismo militar tampoco ha informado hasta el momento sobre los resultados de las pericias a los teléfonos, radios y al dron encontrados durante el allanamiento.

Águilas ya fue objetivo de otro operativo en agosto

La intervención ocurre tres semanas después de un despliegue de mayor magnitud contra la misma estructura en Guayaquil.

Como publicó este Medio el 6 de agosto de 2026, la Policía Nacional ejecutó el operativo Apolo 25 en Pascuales, al norte de la ciudad. La acción dejó 33 personas aprehendidas después de 31 intervenciones y, según las autoridades, afectó al grupo de delincuencia organizada Águilas.

En ese operativo se decomisaron 22 armas de fuego, 239 municiones, siete alimentadoras, explosivos y 2 380 gramos de drogas. También fueron recuperados tres vehículos y 24 motocicletas reportados como robados.

Entonces, el Ministerio del Interior sostuvo que la intervención buscaba reducir la capacidad operativa, logística y financiera de la organización. Las investigaciones policiales relacionaban las estructuras intervenidas con tráfico de sustancias, armas, secuestro y extorsión.

Operaciones contra Águilas se extienden fuera de Guayaquil

Las acciones estatales contra Águilas tampoco se han limitado a Guayaquil. El 29 de junio, las Fuerzas Armadas informaron sobre una operación en La Troncal, provincia de Cañar, que permitió desmantelar una base atribuida a esa organización.

En esa intervención fueron aprehendidos tres presuntos integrantes y se encontraron armas de alto poder, drogas y fosas clandestinas con cuerpos. El procedimiento se originó tras información de inteligencia sobre la presencia de una facción de la organización en la zona.

El nuevo allanamiento en La Florida-Mapasingue se incorpora así a las operaciones desplegadas contra la estructura durante los últimos meses.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas señaló que continuará con operaciones de control territorial y seguridad en Guayas para neutralizar actividades ilícitas. Mientras tanto, los dos aprehendidos deberán comparecer ante la autoridad competente, que determinará su situación jurídica conforme avance el proceso.

Preguntas frecuentes sobre el operativo contra Águilas L2DA en Guayaquil:

❓ ¿Cuántas personas fueron aprehendidas en La Florida-Mapasingue? Dos ciudadanos fueron aprehendidos durante el allanamiento realizado en el norte de Guayaquil.

Las Fuerzas Armadas los identificaron como Erick Joel G. C., alias ‘Nelly’, y Herlyn Antonio R. R. Según el reporte militar, ambos estarían vinculados con el grupo de delincuencia organizada Águilas L2DA. Esta posible pertenencia deberá determinarse durante la investigación y el proceso judicial. ❓ ¿Qué encontraron los militares durante el allanamiento? Se decomisaron drogas, municiones, protección balística y equipos tecnológicos y de comunicación.

Entre los indicios constan 50 municiones calibre 9 milímetros, un chaleco balístico, aproximadamente 12 gramos de una sustancia presumiblemente marihuana, un dron, 11 teléfonos celulares y dos radios de comunicación. ❓ ¿Por qué el operativo es relevante pese a la pequeña cantidad de droga encontrada? Por el conjunto de indicios decomisados y la supuesta vinculación de los aprehendidos con Águilas L2DA.

Además de la sustancia localizada, los militares encontraron municiones, un chaleco balístico, teléfonos, radios y un dron. Las autoridades todavía no han informado los resultados de las pericias realizadas a los dispositivos. ❓ ¿Se han realizado otros operativos contra Águilas en Guayaquil? Sí. En agosto de 2026, el operativo Apolo 25 dejó 33 personas aprehendidas.

La intervención se desarrolló en Pascuales y dejó el decomiso de 22 armas de fuego, 239 municiones, explosivos y 2 380 gramos de drogas, entre otros indicios. Las autoridades señalaron entonces que buscaban afectar la capacidad operativa, logística y financiera de la organización. ❓ ¿Qué pasará ahora con los dos aprehendidos? Quedaron a órdenes de la autoridad competente para determinar su situación jurídica.

Los indicios decomisados también fueron entregados para las respectivas pericias. La supuesta vinculación de los ciudadanos con Águilas L2DA corresponde a la versión proporcionada por las Fuerzas Armadas y deberá establecerse conforme avance el proceso.

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