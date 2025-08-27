La Policía Nacional, a través de la Unidad Nacional Antisecuestros y Extorsión (Unase), ejecutó el operativo denominado Libertad 679, que terminó con la aprehensión de tres ciudadanos presuntamente vinculados al delito de extorsión (vacunadores) en la Zona 8 de Guayaquil.

El procedimiento se desarrolló el 26 de agosto de 2025, en los distritos Florida, Nueva Prosperina y Pascuales.

Policía detuvo a banda de presuntos vacunadores

De acuerdo con la información de la Policía, la investigación se inició luego de que un ciudadano denunciara haber recibido amenazas extorsivas desde junio de 2024.

Según la versión entregada a las autoridades, los sospechosos exigían el pago de elevadas sumas de dinero de manera semanal, bajo amenazas de atentar contra la vida de familiares y colaboradores del denunciante.

La entidad del orden refirió que, durante varios meses, la víctima accedió a realizar pagos, pero al no poder continuar cancelando las exigencias, decidió acudir a la Policía.

Las labores para dar con la agrupación

Con el apoyo del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y el equipo de Ciberinteligencia, la Unase realizó labores de vigilancia y seguimiento, lo que permitió desplegar un operativo en flagrancia.

Durante la intervención, los agentes capturaron a tres personas e incautaron cinco dispositivos móviles y un comprobante de depósito, considerados como elementos de convicción.

Los aprehendidos en el operativo

Ingrid V. , de 28 años.

, de 28 años. Wellington Z. , de 29 años, quien tiene antecedentes por tenencia de armas no autorizadas.

, de 29 años, quien tiene antecedentes por tenencia de armas no autorizadas. Darling P., alias ‘Chino Palma’, de 29 años, con antecedentes por robo, asesinato, delincuencia organizada y extorsión.

Según informó el coronel Francisco Zumárraga, comandante de la Zona 8, la red de extorsión operaba principalmente en el sector Juan Montalvo. Añadió que dos de los detenidos actuaban como portavoces de Darling P., quien actualmente cumple una sentencia en el centro penitenciario La Roca.

