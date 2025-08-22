La madrugada de este viernes 22 de agosto, un triple asesinato conmocionó a la comunidad en Guayaquil. El hecho violento sucedió en la Cooperativa Juan Montalvo, en el norte de la ciudad, mientras se celebraba un cumpleaños.

Tres fallecidos y dos heridos

Mientras se celebraba una fiesta de cumpleaños familiar, dos hombres en moto disparan hacia el interior de una casa y abrió fuego en contra de las tres personas, quienes fallecieron producto del ataque.

Dos personas más resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales cercanos para que recibieran atención especializada de salud.

El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil acudió al llamado de emergencia con cuatro ambulancias.

Según información brindada por el mayor Jorge Loaiza, jefe de Soporte Operativo del Distrito Florida, luego del crimen la Policía Nacional realizó la verificación de cámaras de seguridad, con el apoyo de la Dinased.

Además, gracias al testimonio de los testigos y los videos obtenidos, se pudo dar con el lugar en el que los supuestos asesinos guardaron las motos y las armas de fuego.

Además, se encontraron:

Tres armas de fuego tipo pistola

83 cartuchos calibre 9 mm

Cinco alimentadoras de armas cortas

Prendas de vestir que corresponden a los videos de seguridad

Captura de dos adolescentes

La Policía realizó el seguimiento hasta la cooperativa Pastor Vera, donde se aprehendió a dos menores de edad como sospechosos. El uno tiene 16 años y el segundo, 17.

De los fallecidos, uno de ellos tiene antecedentes penales por robo.

También se detalló que en el interior de la vivienda se hallaron tres motos, dos de ellas robadas, aún con los motores calientes luego de cometer el crimen.

La Policía señala que este tipo de viviendas son rentadas por los antisociales por uno o dos meses solamente para usarlas como guaridas. También sostiene que los menores aislados pertenecen a un grupo delincuencial.

Los detenidos fueron trasladados al Cuartel Modelo para los trámites legales correspondientes.

De manera extraoficial se conoce que existen 2 personas sin signos vitales y varios heridos que fueron trasladados a casas asistenciales por ambulancias @BomberosGYE https://t.co/yR3doZaldr pic.twitter.com/iAs7InxGSF — 🇪🇨 CUPSFIRE (@Cupsfire_gye) August 22, 2025

