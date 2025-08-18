Un Tribunal de Apelación reformó las condenas en el caso González y otros contra cuatro expolicías involucrados en un caso de desaparición forzada de tres personas en noviembre de 2003, este lunes 18 de agosto de 2025.

La modificación de condenas en el caso González y otros

En el caso González y otros, este lunes se reinstaló la audiencia de apelación a la sentencia dictada contra cuatro expolicías por el caso de desaparición forzada de tres personas en noviembre de 2003.

Este caso, también conocido como Las Dolores, el Tribunal de Apelación ratificó la culpabilidad de los sentenciados por desaparición forzada.

Además, reformó las condenas de Erick Aquiles S. M. y Mario Rodrigo C. L. como autores a 24 años de prisión, antes fueron de 26 años.

Mientras que Marco Orlando V. A., como cómplice, recibió ocho años de prisión.

Por principio de favorabilidad, se ratifica el estado de inocencia de Aurelio Justino Ch. P., ya que la participación como encubridor no está contemplada en la legislación vigente.

Jueza explicó la resolución

La jueza Mercedes Caicedo señaló en la red social X que la sentencia fue modificada “considerando que los hechos suscitados corresponden al año 2003 con la vigencia del Código Penal”.

“Se ha cometido el delito de plagio con la modalidad desaparición forzada, siendo una grave violación de los derechos humanos, actuaciones que se encuentran tipificadas en el COIP como desaparición forzada”, explicó.

Dos de los procesados fueron condenados en calidad de autores directos y otro en calidad de cómplice.

“Advirtiendo también la existencia de un encubridor, grado de participación que no se encuentra vigente actualmente”, agregó la jueza.

El caso González y otros

El 13 de noviembre de 2003, la Policía ejecutó un operativo en una farmacia en el norte de Guayaquil.

Producto de la intervención por un supuesto asalto, ocho personas fueron ejecutadas y cuatro desaparecieron.

Las condenas por las ejecuciones ya fueron resueltas.

Este caso “de graves violaciones a los derechos humanos” es parte del Informe de la Comisión de la Verdad.