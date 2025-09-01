La Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha resolvió el 1 de septiembre de 2025 revocar el auto de nulidad dictado por el Tribunal de Garantías Penales en el proceso contra Francisco Sebastián B. La decisión se dio luego de que la Fiscalía y la parte acusadora interpusieran recursos de apelación en contra de la resolución emitida el 14 de julio de 2025.

Más noticias

El Tribunal de Apelación, integrado por los jueces Silvana Velasco, Byron Uzcátegui y Wiler Choez, concluyó que no existió vulneración al derecho a la defensa que justificara declarar la nulidad de la audiencia de juicio realizada en marzo de 2025.

Los magistrados señalaron que el cambio de abogados defensores o la decisión del procesado de representarse por sí mismo no constituye causal de nulidad procesal. Recordaron que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que estas solo proceden en casos de incumplimiento de normas procesales expresas, con trascendencia directa en el derecho a la defensa.

Argumentos de las partes

Durante la audiencia, la Fiscalía, representada por Carlos Alarcón, expuso que siempre se respetó el derecho a la defensa y que el procesado tuvo acceso a los audios y expedientes completos. Aseguró que la renuncia de los abogados no podía usarse como fundamento para invalidar lo actuado.

Por su parte, el abogado de la víctima, David Meza, sostuvo que la nulidad declarada por el Tribunal de primera instancia no especificó una norma de trámite vulnerada. Argumentó que aceptar la nulidad por cambio de defensa generaría un precedente riesgoso que permitiría dilatar procesos penales.

En cambio, la defensa de Francisco Sebastián B., encabezada por Joffre Campaña, defendió la necesidad de garantizar la mejor defensa posible, señalando que un abogado que ingresa a mitad de juicio no puede ofrecer igualdad de condiciones frente a quienes participaron desde el inicio.

Decisión del Tribunal de Apelación

Los jueces de segunda instancia resolvieron que no se configuró una violación sustancial al trámite que afecte el derecho a la defensa. Enfatizaron que el procesado contó con medios adecuados, incluido un defensor público y el acceso a grabaciones y expedientes digitalizados, lo que le permitía garantizar su defensa técnica.

Con esta decisión, la Sala revocó el auto de nulidad y ordenó que el proceso penal contra Barreiro Abad continúe desde la etapa de juicio.