Trasladan a 173 presos desde Guayaquil hacia la Cárcel del Encuentro en Santa Elena

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

En las primeras horas de la madrugada de este miércoles, 17 de diciembre de 2025, las Fuerzas Armadas del Ecuador, a través de la Armada del Ecuador y en coordinación con la Policía Nacional, ejecutaron el traslado de 173 presos a la Cárcel del Encuentro.

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Trasladan a más presos a la Cárcel del Encuentro

La Armada, a través de su cuenta de X, informó que la operación partió desde el Centro de Privación de Libertad Regional Guayas y concluyó en la Cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena. El centro empezó a operar en noviembre de 2025, en principio, con 300 personas privadas de la libertad.

El operativo se desarrolló como parte de las acciones de control y reorganización del sistema penitenciario. Las autoridades planificaron el traslado con anticipación y activaron un despliegue conjunto entre personal militar y policial, con el objetivo de mantener el orden y evitar incidentes durante el recorrido.

¿Cómo se ejecutó el operativo?

La Armada del Ecuador lideró la operación mediante un convoy especializado que recorrió la ruta establecida bajo estrictas medidas de seguridad, informó la entidad.

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Los equipos responsables garantizaron el control permanente del grupo trasladado y resguardaron la integridad de las personas privadas de libertad, así como del personal que participó en el procedimiento.

#Guayaquil | En las primeras horas de la madrugada del 17 de Diciembre 2025, las Fuerzas Armadas del Ecuador, a través de la Armada del Ecuador, en coordinación con la Policía Nacional, ejecutaron el traslado de 173 Personas Privadas de Libertad (PPL) desde el Centro de Privación… pic.twitter.com/Qf9107T4aH — Armada del Ecuador (@armada_ecuador) December 17, 2025

Durante el traslado, las fuerzas del orden mantuvieron vigilancia constante y aplicaron protocolos definidos para este tipo de operaciones.

La coordinación entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional permitió ejecutar el desplazamiento sin contratiempos y con altos estándares de seguridad, en una franja horaria estratégica para reducir riesgos.

Traslados desde otras cárceles

El Ministerio de Defensa, por su parte, informó sobre el traslado de personas privadas de la libertad en otras cárceles del país.

Este 16 de diciembre, en su cuenta de X, la institución indicó que las Fuerzas Armadas brindaron seguridad en traslado de personas privadas de libertad, desde Riobamba y Guaranda hacia Latacunga.

Del mismo modo, se movilizaron a 13 personas desde el centro de rehabilitación de El Oro N.° 1 hacia Guayaquil.

Las Fuerzas Armadas del Ecuador brindaron seguridad durante el traslado de 13 personas privadas de libertad desde el CPL El Oro N.° 1 hacia Guayaquil, como parte de la operación militar coordinado para fortalecer el orden público y la seguridad nacional.#EcuadorUnaSolaFuerza… pic.twitter.com/C9UwQRRUx8 — Fuerzas Armadas del Ecuador (@FFAAECUADOR) December 16, 2025