Toman medidas de seguridad para las dependencias judiciales en El Oro; esta es la causa

Fecha de publicación: 27 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

El Consejo de la Judicatura anunció este domingo 14 de diciembre de 2025 medidas de seguridad para las dependencias judiciales en El Oro y explicó la situación que se atraviesa en el cantón Pasaje y la provincia, en general.

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Las medidas de seguridad anunciadas por el Consejo de la Judicatura para Pasaje y el resto de El Oro

la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura informó que se activaron medidas de seguridad para precautelar la integridad del personal judicial y de los usuarios del sistema de justicia.

En coordinación con la Policía Nacional, se estableció resguardo permanente tanto en la Casa Judicial de Pasaje como en el resto de dependencias judiciales de la provincia de El Oro.

Esto, con el objetivo de preservar el orden y la seguridad, incluso en las zonas aledañas a los edificios.

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Además, se dispuso que jueces, secretarios y ayudantes judiciales de las Unidades Judiciales del cantón Pasaje se acojan a la modalidad de teletrabajo.

Esta medida que permitirá asegurar la continuidad del servicio de justicia mediante los canales electrónicos habilitados.

La causa de las medidas de seguridad para las dependencias judiciales en Pasaje y el resto de El Oro

El Consejo de la Judicatura (CJ) informó que se han registrado amenazas en las dependencias judiciales en El Oro en el lapso de una semana.

La última fue una amenaza de explosivos registrada la mañana de este domingo 14 de diciembre, en la intersección de las calles Quito y Azuay, sector conocido como “Las Seis Esquinas”, en el cantón Pasaje, informó el CJ.

El hecho se produjo en las inmediaciones de las Unidades Judiciales Civil, Multicompetente Penal y de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.

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Esto motivó una respuesta urgente de las autoridades para reducir riesgos y garantizar condiciones seguras en el entorno judicial.

Condena del Consejo de la Judicatura

El Consejo de la Judicatura (CJ) una enérgica condena a todo acto de intimidación que busque generar temor o interferir en el ejercicio independiente de la Función Judicial.

Finalmente, la institución solicitó a la ciudadanía mantenerse informada exclusivamente a través de los canales oficiales del Consejo de la Judicatura.

Esto, mientras continúan las acciones para salvaguardar la seguridad y el normal funcionamiento del sistema de justicia.

Información extra: El Oro

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