Como parte de las acciones de seguridad y defensa nacional, el subsecretario de Defensa del Ecuador, general de brigada Frank Landázuri, recibió a una delegación de oficiales de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en un encuentro bilateral.

El Ministerio de Defensa informó sobre el encuentro este miércoles, 13 de agosto de 2025, a través de su cuenta de X.

Más noticias

Delegación de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se reúne con Subsecretario de Defensa de Ecuador

Según el Ministerio de Defensa de Ecuador, la reunión se llevó a cabo con el objetivo de compartir experiencias y fortalecer la cooperación bilateral. Se trató, además, de facilitar una comprensión más amplia de los desafíos que enfrenta la región en materia de seguridad.

Durante la visita, el general Landázuri expuso la política de defensa del país, abordando temas como el papel de las Fuerzas Armadas frente al Conflicto Armado No Internacional (CANI).

Se sumaron las amenazas actuales que enfrenta Ecuador y los acuerdos internacionales que guían la actuación del sector defensa.

¡ENCUENTRO BILATERAL PARA CONSOLIDAR ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD REGIONAL EN BENEFICIO DE LOS ECUATORIANOS! 🇪🇨🤝🇺🇸



➡️Con el fin de fortalecer la cooperación bilateral en defensa y seguridad, el subsecretario de Defensa, Grab. Frank Landázuri recibió a una delegación de oficiales de… pic.twitter.com/cfZKf2L0wM — Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador (@DefensaEc) August 13, 2025

Los objetivos del encuentro bilateral

El acercamiento se enmarcó en una estrategia de cooperación que busca enfrentar de forma conjunta las amenazas transnacionales, tales como el crimen organizado, el narcotráfico y otras formas de violencia.

De acuerdo con la información del Ministerio de Defensa, la interacción entre ambas delegaciones permite consolidar una visión común para enfrentar los desafíos de seguridad, así como potenciar la colaboración estratégica entre las dos naciones.

La cooperación en defensa entre Ecuador y Estados Unidos está en curso y se enfoca en el desarrollo de capacidades, asistencia técnica y coordinación operativa en zonas sensibles.

Acuerdos en materia de seguridad de Estados Unidos y Ecuador

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos (EE. UU.), Kristi Noem, visitó Ecuador el miércoles 30 de julio de 2025. Al siguiente día se estableció el acuerdo para acciones ante la crisis de seguridad que vive Ecuador, así como en temas migratorios.

El encuentro abordó tres temas principales: la migración regular y ordenada, la cooperación en seguridad y la lucha contra el crimen organizado transnacional.

Te recomendamos: