Víctima de robo: ‘Es doloroso ver cómo usan niños para hacer daño’

Unidad de Noticias (I)

Marlene G. (nombre protegido) fue víctima de un robo a las 09:08 del miércoles 5 de enero del 2022, al interior de su local comercial ubicado en la avenida Las Palmeras y calle Gardenias, sector El Inca, norte de Quito.

El hecho se registró en un video que dura dos minutos y se difundió en las redes sociales. A continuación su testimonio:

“Todo ocurrió en el momento que quitaba los seguros de las cuatro puertas metálicas corredizas de mi local, que se ubica en una zona concurrida. No terminaba de abrirlas cuando un joven de mediana estatura, acompañado por dos niños, se acercó a preguntar por nuestra mercadería.

Me dijo que necesitaban un globo con luces o que tenga grabado Feliz Aniversario, pero le dije que ese tipo de trabajos se realizan con un día de anticipación porque son personalizados y no podía ayudarle en ese instante.

Entré al negocio y dejé allí mi cartera. Como se observa en la grabación, ese individuo y los niños también ingresaron y se quedaron allí por unos segundos; luego salieron rápidamente y se metieron otra vez.

Afuera los esperaba un automóvil blanco junto a otras personas. Parece que ya habían observado con anterioridad mis movimientos, me vigilaban. Mi error fue confiar en ellos y no sospechar que eran unos delincuentes. Una señora que estaba en el vehículo se identificó como la mamá del chico y me pidió que le sacara un peluche para mostrárselo afuera.

Salí del local, no puse seguro en las puertas y la mujer me distrajo diciéndome que le rebaje el precio. De eso se aprovecharon y un niño ingresó al local y se sacó el bolso. Finalmente, ella me dijo que el peluche era demasiado caro y no lo compró. El niño ingresó al carro, pero no me di cuenta que me robaron.

Cuando regresé al negocio me percaté de lo que había sucedido. La grabación quedó registrada y se observa que el infante más pequeño tomó la cartera y salió rápidamente. Mis familiares me ayudaron a presentar la denuncia.

Es doloroso ver cómo utilizan a los niños para hacer daño”.