El SNAI desmiente fuga en la cárcel de El Encuentro en Santa Elena

Ante la viralización de un video de una supuesta fuga en el centro penitenciario Centro de Privación de Libertad Santa Elena N.º 1 (El Encuentro), el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) se pronunció este 22 de noviembre.

Lo hizo mediante un comunicado oficial en el que califica la información como “completamente falsa”.

El organismo destaca que, hasta la fecha, no se ha registrado ningún hecho de fuga en la infraestructura recientemente inaugurada.

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Infraestructura en la cárcel El Encuentro

La cárcel El Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena, fue diseñada como una instalación de máxima seguridad, aseguró el SNAI.

Agregó que su operación se basa en altos estándares de “seguridad, control y supervisión bajo estrictos protocolos de manejo de personas privadas de libertad”.

En su comunicado, la institución reitera que mantiene abiertos sus canales oficiales para la ciudadanía y recomienda mantenerse informada únicamente a través de ellos.

Así es la cárcel El Encuentro

La Cárcel del Encuentro, en construcción desde junio de 2024 en la provincia costera de Santa Elena, es uno de los proyectos carcelarios más grandes del gobierno de Daniel Noboa.

El complejo albergará a 800 personas privadas de libertad y contará con tecnología, infraestructura y sistemas de seguridad diseñados para alojar a los presos considerados de mayor peligrosidad del país.

El complejo carcelario tendrá 37 hectáreas de terreno y 14 000 metros cuadrados de construcción. Contará con cinco pabellones, cuatro patios, cuatro cercos de seguridad, seis torres de vigilancia de 9,5 metros de altura, una muralla de nueve metros (6 de concreto y 3 de malla), módulos de máxima seguridad…

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