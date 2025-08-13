Durante el 12 de agosto de 2025, la Policía Nacional, como parte del Bloque de Seguridad, ejecutó un megaoperativo en el sector de La Ecuatoriana, en el sur de Quito, en donde se dio un golpe a Los Lobos.

Operativo contra Los Lobos

La Policía Nacional ejecutó un operativo en el sector Martha Bucaram, Circuito La Ecuatoriana, en el marco de la lucha contra el crimen organizado.

Más de 120 servidores policiales de los subsistemas preventivo, investigativo, inteligencia y en conjunto con las unidades de Policía Nacional.

En la zona se realizaron registros a personas, vehículos y motocicletas para el control y el mantenimiento del espacio público.

Además, se consiguieron los siguientes resultados:

Tres armas de fuego

19 cartuchos

Dos terminales móviles

250 dosis de pasta base de cocaína

Dosis de marihuana

31 armas blancas

Dos objetos contundentes

Cinco paquetes de cigarrillos

Una herramienta de corte

Tres balizas policiales

Un vehículo reportado como robado

Tres motocicletas recuperadas

Siete detenidos de Los Lobos en megaoperativo en Quito

También se logró la aprehensión de siete integrantes del Grupo Armado Organizado Los Lobos; tres de ellos registran antecedentes penales.

Los detenidos son:

Cristopher V., quien registra antecedentes por asesinato, asociación ilícita y robo

Agustín B., quien registra antecedentes por robo, homicidio y ocultación de cosas robadas

Franklin M., quien registra antecedentes por tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización

Sheyla M.

Cruz M.

Miguel M.

Deris S.

Los detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales para que se defina su situación legal y las pruebas ingresaron a una cadena de custodia para ser presentadas en los procesos correspondientes.

MEGAOPERATIVO EN EL SUR DE QUITO DEJA MÁS DE 3.200 DOSIS DE DROGA INCAUTADA Y 7 APREHENDIDOS PRESUNTOS INTEGRANTES DEL GAO “LOS LOBOS”… pic.twitter.com/tAAXf6SzXM — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) August 13, 2025

