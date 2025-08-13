Durante el 12 de agosto de 2025, la Policía Nacional, como parte del Bloque de Seguridad, ejecutó un megaoperativo en el sector de La Ecuatoriana, en el sur de Quito, en donde se dio un golpe a Los Lobos.
Operativo contra Los Lobos
La Policía Nacional ejecutó un operativo en el sector Martha Bucaram, Circuito La Ecuatoriana, en el marco de la lucha contra el crimen organizado.
Más de 120 servidores policiales de los subsistemas preventivo, investigativo, inteligencia y en conjunto con las unidades de Policía Nacional.
En la zona se realizaron registros a personas, vehículos y motocicletas para el control y el mantenimiento del espacio público.
Además, se consiguieron los siguientes resultados:
- Tres armas de fuego
- 19 cartuchos
- Dos terminales móviles
- 250 dosis de pasta base de cocaína
- Dosis de marihuana
- 31 armas blancas
- Dos objetos contundentes
- Cinco paquetes de cigarrillos
- Una herramienta de corte
- Tres balizas policiales
- Un vehículo reportado como robado
- Tres motocicletas recuperadas
Siete detenidos de Los Lobos en megaoperativo en Quito
También se logró la aprehensión de siete integrantes del Grupo Armado Organizado Los Lobos; tres de ellos registran antecedentes penales.
Los detenidos son:
- Cristopher V., quien registra antecedentes por asesinato, asociación ilícita y robo
- Agustín B., quien registra antecedentes por robo, homicidio y ocultación de cosas robadas
- Franklin M., quien registra antecedentes por tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización
- Sheyla M.
- Cruz M.
- Miguel M.
- Deris S.
Los detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales para que se defina su situación legal y las pruebas ingresaron a una cadena de custodia para ser presentadas en los procesos correspondientes.
