La Fiscalía General del Estado obtuvo una sentencia condenatoria contra Misael Matías T. Ch., declarado autor directo del delito de tráfico ilícito de migrantes. El hecho se dio en Tungurahua.

El Tribunal de Garantías Penales de Tungurahua impuso una pena de siete años de privación de libertad, además del pago de una multa de veinte salarios básicos unificados y una reparación integral de 5 000 dólares a favor de la víctima.

Los antecedentes del caso de tráfico ilícito de migrantes

El fallo consideró también que el procesado ya había recibido 7 000 dólares en efectivo y tres vehículos, entregados mediante acuerdos en la comunidad La Estancia, en el sector de San Fernando.

En octubre de 2023, la víctima conoció a Misael Matías T. Ch. en la plaza Primero de Mayo de Ambato, donde este le ofreció gestionar la salida hacia Estados Unidos. No solo para él, sino también para su esposa y sus dos hijos, a cambio de 24 000 dólares.

Los ofrecimientos del implicado

El acuerdo incluyó trámites como la obtención de pasaportes, entrega de fotografías y compra de boletos aéreos con destino inicial a El Salvador.

La víctima entregó 6 000 dólares en una primera cuota y, posteriormente, 17 000 dólares, obtenidos a través de créditos en dos cooperativas.

La familia debía viajar el 3 de enero de 2024 desde el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, pero no pudieron abordar ningún vuelo.

Según la Fiscalía, Misael Matías T. Ch. alegó que los vuelos estaban saturados y prometió reagendar la salida en 15 días. Nunca cumplió su palabra y desapareció.

La audiencia del caso

Durante el juicio, la Fiscalía presentó pruebas testimoniales, periciales y documentales. Las víctimas relataron la entrega del dinero, los trámites migratorios y la frustración del viaje.

La acusación se sustentó con informes de la Unidad de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, pericias telefónicas, registros de audio y video. Se sumaron actas comunitarias firmadas por el procesado, certificados bancarios y comprobantes de depósito.

Marco legal del proceso

El delito de tráfico ilícito de migrantes está tipificado en el artículo 213 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece penas de entre siete y 10 años de prisión para quienes promuevan, faciliten o ejecuten actos ilegales de movilidad humana.

