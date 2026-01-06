Sentencian a mujer por el asesinato de su bebé recién nacido; así ocurrió el crimen

Una mujer fue sentenciada por el asesinato de su bebé recién nacido, informó la Fiscalía este martes 6 de enero de 2026; la pena se dictó el pasado 31 de diciembre y el delito ocurrió el 8 de febrero de 2025.

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La captura de la mujer por el asesinato de su bebé recién nacido y la sentencia en su contra

Jennifer Belén G. T., de 18 años, fue hallada culpable del asesinato de su bebé, de una hora de nacida.

En la audiencia de juicio, que concluyó el miércoles 31 de diciembre de 2025, el Tribunal de Garantías Penales que conoció la causa la sentenció, en calidad de autora directa, a una pena de prisión de 26 años.

El crimen

El delito ocurrió la madrugada del 8 de febrero de 2025, en el interior de una habitación de un inmueble ubicado en el sector “Las Abras”, en Guano, provincia de Chimborazo.

Aquel día, Jennifer Belén G. T., con 40 semanas de gestación, dio a luz a una niña, a quien, al poco tiempo de nacida, asfixió, vistió y escondió su cuerpo.

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La captura

Tras el hecho, su madre le trasladó al Hospital General de Riobamba, por un supuesto malestar estomacal e hinchazón abdominal.

Según el parte médico, la involucrada presentaba signos de haber dado a luz recientemente.

Al ser interrogada por el médico tratante sobre el neonato, indicó que se encontraba en el interior de un ropero blanco.

Miembros de la Policía Nacional acudieron al lugar y, al verificar el contenido del mueble, hallaron el cuerpo de la bebé.

El informe de autopsia determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica por obturación de las vías aéreas superiores, catalogado como muerte homicida.

La audiencia de juicio

Durante la audiencia de juicio, la Fiscal Multicompetente del cantón Guano demostró la responsabilidad de Jennifer Belén G. T..

Presentó la pericia médico-legal practicada a la víctima y los testimonios de los agentes que intervinieron en la aprehensión.

A ello se sumaron el informe del reconocimiento del lugar de los hechos y el levantamiento de evidencias.

Además de la pena privativa de libertad, los Jueces dispusieron el pago de una multa, cuyo monto se dará a conocer en la sentencia escrita.

Información extra: Chimborazo

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