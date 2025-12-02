Sentencian a un hombre por el asesinato de adolescente con discapacidad intelectual en Quito

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

El Tribunal de Garantías Penales emitió una sentencia de 40 años de privación de libertad contra Ariel Eduardo S. O., luego de que Fiscalía lo acusó como autor directo del asesinato de un adolescente con 50 % de discapacidad intelectual.

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La resolución también ordena el pago de 1 500 salarios unificados como multa y una reparación integral de 20 000 dólares a favor del padre de la víctima.

Durante el juicio, el Fiscal de la Unidad de Personas y Garantías presentó testimonios de amigos y familiares del joven. Ellos relataron que la madrugada del 22 de febrero de 2025, en las afueras de una discoteca de Quitumbe, Ariel Eduardo S. O. atacó al adolescente con un arma blanca.

La víctima recibió trece heridas, entre ellas tres en la cabeza y diez distribuidas entre el cuello, el tórax, el abdomen, la región lumbar y el brazo izquierdo.

Los antecedentes del hecho violento

El perito médico legista explicó que dos de esas lesiones resultaron mortales, ya que laceraron el pulmón y el corazón, lo que causó una hemorragia interna aguda. Esa información reforzó la acusación fiscal y evidenció la brutalidad del ataque.

El hermano del adolescente también sufrió agresiones durante la riña. Él sobrevivió gracias a la atención médica inmediata y, en la audiencia, identificó a Ariel Eduardo S. O. como su atacante. Indicó que se encontraba a solo dos metros del agresor cuando ocurrió el crimen.

Las pericias y las pruebas del caso

La Fiscalía incorporó además pericias de audio y video obtenidas de cámaras de seguridad de la discoteca. Las imágenes mostraron al procesado golpeando y apuñalando al adolescente en medio del altercado.

Según la institución de justicia, en los audios se escuchó la voz de una mujer diciendo: “no, Ayora, no, Ayora”, lo que permitió confirmar que el agresor también utiliza el alias de ‘Ayora‘.

Con estos elementos, Fiscalía desvirtuó el alegato de la defensa, que afirmó que el procesado actuó en defensa propia. Los jueces concluyeron que la evidencia sustentó la verdad procesal y aplicaron la máxima sanción del Código Orgánico Integral Penal (COIP) para el delito de asesinato.