La sentencia escrita definirá el grado de responsabilidad de los militares en el caso Las Malvinas

Luego de que un Tribunal de Garantías Penales declarara culpables a 16 militares por la desaparición forzada de tres adolescentes y un niño, ocurrida en diciembre de 2024 en Guayaquil, el alcance real de la decisión judicial aún deberá precisarse en la sentencia escrita en el caso Las Malvinas.

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Una decisión oral que adelanta condenas, pero no la fundamentación en el caso Las Malvinas

Aunque el fallo oral definió condenas, absoluciones y medidas de reparación, la motivación del Tribunal —clave para entender cómo se asignó la responsabilidad penal— se conocerá una vez que el documento íntegro sea notificado a las partes.

El abogado penalista, José Cárdenas, explicó que lo anunciado en audiencia corresponde a una decisión oral, en la que el Tribunal comunica quiénes son culpables, qué penas se imponen y a quién se declara inocente.

En esta fase, señaló, los jueces no desarrollan aún la argumentación jurídica que sustenta cómo se distribuye la responsabilidad entre los procesados ni el rol específico que se atribuye a cada uno dentro de los hechos.

La sentencia escrita definirá el grado de responsabilidad penal

Cárdenas indicó que será la sentencia por escrito la que permita conocer si los condenados fueron considerados autores directos, si existió alguna diferenciación en los niveles de participación o si se descartaron otras figuras como la complicidad.

En ese documento, el Tribunal deberá explicar cómo valoró las pruebas presentadas por la Fiscalía y de qué manera esas evidencias condujeron a la declaración de culpabilidad.

#ATENCIÓN | #CasoMalvinas: tras haber analizado las pruebas expuestas por #FiscalíaEc durante el juicio, Tribunal de Garantías Penales dicta sentencia por #DesapariciónForzada contra 16 militares.



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La valoración de la prueba y el razonamiento del Tribunal

Según el penalista, Carlos Erazo, en la sentencia motivada el juez exterioriza su razonamiento y detalla qué hechos considera probados, a partir de qué pruebas y cómo esos elementos se encadenan para llegar a una conclusión.

Ese análisis permitirá entender cómo el Tribunal construyó la responsabilidad penal de los militares condenados y por qué consideró que sus acciones derivaron en la desaparición y muerte de las víctimas.

Información extra: Caso Las Malvinas

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