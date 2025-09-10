Óscar E. recibió una sentencia de 22 años de cárcel por la desparición y femicidio de Ariana. Ella era una estudiante de 24 años.

La última vez que la vieron con vida fue en junio de 2024, en Portoviejo, provincia de Manabí. Ella estaba embarazada.

Sentencia para responsable del femicidio de Ariana

El dictamen se conoció este 9 de septiembre de 2025. Actualmente, el hombre se encuentra en la cárcel El Rodeo de Portoviejo.

De acuerdo con datos de la Fiscalía, en una zona alta de la vía Cuatro Esquinas–Zapallo, se hallaron unas osamentas humanas.

El análisis forense y un examen de ADN confirmaron que los restos pertenecían a Ariana. La Fiscalía identificó a su pareja como el principal sospechoso y formuló cargos por desaparición involuntaria y femicidio.

Aunque, según versiones de la madre, la relación había terminado días antes de la desaparición de la joven.

Los antecedentes del asesinato de la joven en Manabí

La investigación de la Fiscalía reveló que Ariana esperaba un hijo de Óscar E., quien le había pedido en varias ocasiones que interrumpiera el embarazo con un aborto. Ella se negó.

De acuerdo con la información oficial, el acusado mantenía una relación sentimental paralela con una mujer con la que estaba comprometido. Esta situación fue considerada como un posible móvil del crimen.

Más de 20 personas rindieron su testimonio ante la Fiscalía y confirmaron tanto la relación entre la víctima y el acusado, como su estado de gestación.

El llamado a jucio

El 25 de abril de 2025, el juez de Garantías Penales de Manabí llamó a juicio a Óscar E., luego de analizar más de 50 elementos de convicción presentados por la Fiscalía.

Entre esos elementos estaba el informe del levantamiento de los restos, el reconocimiento del lugar de los hechos, la prueba genética, y peritajes de audio, video y trabajo social que demostraron que Ariana llevaba una vida estable y sin conflictos.

El referente legal en el caso

El caso se tramita por los delitos de desaparición involuntaria (art. 163.1) y femicidio (art. 141), ambos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Las penas van de 22 a 26 años por femicidio, y de 7 a 10 años por desaparición involuntaria.

