La Policía Nacional ejecutó el operativo denominado Atlas-Santa Elena, en el sector Palmar, que dejó como resultado la aprehensión de seis personas presuntamente vinculadas a tráfico de drogas, extorsión y muertes violentas registradas en distintos sectores de la provincia. La intervención se desarrolló como parte de acciones investigativas y operativas orientadas a combatir estructuras delictivas.

Seis detenidos relacionados con masacre en Puerto López

De acuerdo con la información oficial, a través de la cuenta de X del Ministerio del Interior, este 8 de enero de 2026, la acción policial permitió ubicar y aprehender a seis individuos que estarían relacionados con actividades delictivas de alto impacto.

La intervención se realizó de manera coordinada y contempló labores de inteligencia previas, así como el despliegue de unidades especializadas.

La Policía Nacional informó que el operativo se enmarca en una estrategia de seguridad para enfrentar delitos como el tráfico de drogas y la extorsión, además de investigar hechos de violencia que han afectado a la región.

Según los datos, el trabajo articulado buscó reducir la capacidad operativa de los presuntos implicados y asegurar indicios relevantes para las investigaciones en curso.

🚨 6 𝗦𝗨𝗝𝗘𝗧𝗢𝗦 𝗔𝗣𝗥𝗘𝗛𝗘𝗡𝗗𝗜𝗗𝗢𝗦 𝗣𝗢𝗥 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗨𝗡𝗧𝗔 𝗩𝗜𝗡𝗖𝗨𝗟𝗔𝗖𝗜Ó𝗡 𝗔 𝗠𝗨𝗘𝗥𝗧𝗘𝗦 𝗩𝗜𝗢𝗟𝗘𝗡𝗧𝗔𝗦 𝗘𝗡 𝗦𝗔𝗡𝗧𝗔 𝗘𝗟𝗘𝗡𝗔 🚨



📍 Sector Palmar | La Policía Nacional ejecutó el operativo "Atlas I SZI Santa Elena", logrando la aprehensión de seis…

Vínculos con hechos violentos en Manabí

Según las investigaciones policiales, los aprehendidos estarían relacionados con la masacre ocurrida en Puerto López, provincia de Manabí, registrada el 27 y 28 de diciembre de 2025.

Este antecedente motivó el despliegue de una intervención con el Grupo de Intervención Anticriminal (GIA).

Las autoridades señalaron que la coordinación interinstitucional permitió avanzar en las indagaciones y establecer posibles conexiones entre los hechos violentos y las actividades ilícitas atribuidas a los aprehendidos.

Resultados del operativo

Como resultado de la intervención, la Policía Nacional detalló los siguientes indicios y bienes que se incautaron:

Seis personas aprehendidas

Dos armas de fuego

32 municiones

Cuatro motocicletas reportadas como robadas, que fueron recuperadas

Cinco teléfonos celulares

Un cargador

Una tarjeta de débito

Los procesos desarrollados

Los indicios fueron ingresados a cadena de custodia para las diligencias correspondientes, mientras continúan las investigaciones para determinar responsabilidades y posibles vínculos con otros hechos delictivos.

Masacre en Puerto López

Una matanza en Puerto López, cantón manabita, dejó al menos seis personas asesinadas, entre ellas una bebé de dos años.

El hecho ocurrió en un ataque armado registrado cerca del muelle turístico, que es una zona clave para la actividad pesquera y comercial.

Según información del ECU 911, las alertas por el tiroteo en Puerto López se registraron pasadas las 09:00 del domingo, 28 de diciembre de 2025.

El hecho de violencia en Manabí se suma a otros ocurridos el 27 de diciembre, cuando dos hermanos fueron asesinados dentro de un consultorio médico en el centro del cantón Puerto López.

La Policía atribuyó de forma preliminar estos crímenes a enfrentamientos entre bandas delictivas, situación que mantiene en zozobra a la población.