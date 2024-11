Más de 200 mujeres denunciaron ser víctimas de un fotógrafo, quien presuntamente las acosaba al exigirles imágenes sexualmente explícitas bajo el pretexto de realizar catálogos profesionales.

Este caso se dio a conocer por redes sociales y se viralizó el lunes 18 de noviembre de 2024, tras el testimonio de varios influencers y actrices de Ecuador.

Otro fotógrafo es denunciado por acoso

A estos cientos de denuncias se sumaron este miércoles otras acusaciones dirigidas a un nuevo fotógrafo. Se presume que el profesional actuaba de una manera similar.

Decenas de usuarios difundieron capturas de pantallas en Instagram donde se mostraban presuntas conversaciones con el ‘filmaker’.

En los chats se observa al fotógrafo solicitar imágenes a varias mujeres en lencería y ternos de baño.

Las múltiples acusaciones coinciden en que el camarógrafo contactaba a las chicas para proponerles capturar imágenes profesionales; luego, les enviaba ropa explícita que sería utilizada en las sesiones.

“Era demasiado insistente, no era algo normal, yo confié y le envié lo que me pidió, luego ya no le respondía y se molestó”, señala una de las denuncias de redes sociales.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado denuncias sobre este nuevo fotógrafo acusado.

Cuatro mujeres denunciaron a fotógrafo en Fiscalía

Cuatro mujeres presentaron de manera formal sus denuncias contra el primer fotógrafo ante Fiscalía por el presunto delito de violación a la intimidad.

El filmaker es acusado, además de acosar a sus presuntas víctimas, de intentar obtener las credenciales de acceso a sus iCloud.

Según se conoció a través de los testimonios de redes sociales, el fotógrafo supuestamente recopilaba imágenes y videos comprometedores para comercializarlos en grupos de Telegram.

Universidad Casa Grande se pronunció tras las denuncias

La Universidad Casa Grande (UCG), donde estudiaba el fotógrafo señalado, rechazó sus acciones y lo denunció ante la Fiscalía General del Estado.

“Deseamos asegurar a toda nuestra comunidad universitaria que la persona denunciada no ha vuelto a ingresar a nuestro campus“, indicó la institución en un comunicado.

Asimismo, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos afirmó que se activaron de manera inmediata sus servicios de protección integral y el Centro Violeta en Guayaquil, ciudad donde están la mayoría de las víctimas.

Menores de edad, entre las posibles víctimas de acoso

La Fiscalía confirmó este miércoles que, junto a la Unidad de Investigación Contra la Integridad Sexual de la Policía Nación, se abrió una investigación previa contra el denunciado.

El delito por el que se lo investigará es utilización de personas para exhibición pública con fines de naturaleza sexual.

La entidad detalló que entre las posibles víctimas estarían menores de edad.