Tres explosiones en Santo Domingo, ocurridas entre el lunes 1 y este martes 2 de septiembre de 2025, generan zozobra en la población de esta ciudad. Un hombre falleció en uno de los atentados.

Tres explosiones en Santo Domingo en 48 horas

Luego de la masacre en un billar de Santo Domingo, que dejó siete fallecidos el pasado 17 de agosto, los hechos violentos siguen ocurriendo esta jurisdicción.

En la madrugada del lunes 1 de septiembre, un vendedor de mariscos falleció en la cooperativa Santa Martha 3, durante un atentado con explosivos en una vivienda.

La detonación también dejó graves daños estructurales a la edificación y las otras viviendas alrededor.

Según información preliminar, el hecho estaría relacionado con vacunas o extorsiones.

Explosiones en una avenida y una vía

También en la madrugada, este martes, dos explosiones más fueron registradas.

La una ocurrió en el kilómetro 3 de la avenida Quevedo y la otra en la vía a Chone.

Aunque no hubo víctimas humanas y sí daños materiales, los vecinos de estos lugares permanecieron en alerta por los hechos.

Desde la Policía, señalaron que estos hechos aún están en etapa investigativa, sin detallar los hallazgos.

