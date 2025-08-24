

Del 1 de enero al 22 de agosto de 2025, la Policía Nacional del Ecuador, a través de la Unidad Nacional Antisecuestros y Extorsión (UNASE), ejecutó 971 operativos en el marco de la Operación Libertad. Estas acciones se enfocaron en combatir los delitos de secuestro y extorsión en distintas provincias del país.

Operación Libertad: 971 intervenciones a escala nacional

Los resultados reflejan la aprehensión de 1 632 personas presuntamente involucradas en estas actividades ilícitas. Además, se incautaron de 177 armas de fuego, 3 086 cartuchos, 19 armas blancas, 1 828 teléfonos móviles, 142 vehículos, 164 motocicletas y 21 443 dólares en efectivo.

Según la información policial, las operaciones permitieron evitar el pago de USD 62´691.200 a estructuras delictivas vinculadas con secuestros y extorsiones.



Operación Libertad: capturas y rescates recientes

En los días 20, 22 y 23 de agosto de 2025 se realizaron al menos ocho intervenciones dentro de la Operación Libertad, que dejaron como resultado la captura de 21 personas, entre ellas un adolescente. Siete de los detenidos registraban antecedentes por delitos como delincuencia organizada, tráfico de hidrocarburos, robo y extorsión.

Las denuncias ciudadanas fueron determinantes para el desarrollo de estos operativos, que se llevaron a cabo en cantones como Durán, Guayaquil, La Libertad, Manta, Jipijapa, Portoviejo y Huaquillas. Allí se liberó a dos víctimas de secuestro y se retuvieron teléfonos celulares, vehículos, motocicletas, cartuchos, marihuana, comprobantes de pago y misivas extorsivas.

En estas acciones también se identificó a un recluso que operaba desde el interior de un centro penitenciario, conocido con el alias de ‘Bandido’, señalado por ordenar ataques a locales comerciales.



Operación Libertad: casos relevantes

Tres operativos marcaron los resultados de agosto:

• Operativo Libertad 668: permitió la captura de alias ‘Bandido’, un recluso del CRS El Rodeo, acusado de dirigir una red de extorsión en Manabí. Con él fueron detenidos un adolescente y otro ciudadano. Durante la intervención se decomisaron motocicletas, municiones y sustancias sujetas a fiscalización.

• Operativo Libertad 675: en Durán, la Policía liberó a dos estudiantes que habían sido secuestrados. Tres sospechosos, dos de ellos con antecedentes por robo y extorsión, fueron capturados. En la escena se recuperaron dos vehículos y varios teléfonos móviles.

• Operativo Libertad 674: cuatro presuntos extorsionadores, entre ellos un militar en servicio activo, fueron aprehendidos en Durán. El grupo habría exigido 20 000 dólares a un agricultor a través de llamadas y mensajes.

Operación Libertad: cifras de secuestro y extorsión en 2025

Durante este año, en casos de secuestro se realizaron 530 operativos, con 412 detenidos y la liberación de 685 víctimas, lo que evitó pagos por más de 59 millones de dólares.

En los delitos de extorsión, se ejecutaron 441 operativos, que dejaron 1 220 detenidos y evitaron pagos de más de 3 millones de dólares

De los detenidos, 527 pertenecerían a estructuras delictivas como Los Lobos (183), Los Choneros (125), Tiguerones (102), Águilas (40), Chone Killers (22) y Lagartos (17), entre otras organizaciones.