En un botadero municipal de Babahoyo, recicladores encontraron el cuerpo de una bebé recién nacida. El cuerpo fue abandonado en el sitio.
De acuerdo con información policial que trascendió, las personas hallaron el cuerpo de la pequeña abandonado en el sitio, en la vía Babahoyo- Montalvo.
A la neonata la hallaron envuelta en una sábana y aún tenía el cordón umbilical. Al parecer, tenía apenas un día de nacida. Según testigos, la encontraron cuando buscaban en un costal.
Luego del reporte se dieron paso a las investigaciones sobre el hecho, que incluirán el proceso para determinar la causa de la muerte y conocer quién abandonó a la menor de edad.
Otros casos relacionados con menores de edad
Una mujer era requerida por la justicia de Ecuador por un caso de abuso sexual hacia un menor de edad y tenía alerta roja de Interpol ya fue extraditada desde Perú. La información la confirmó la Policía ecuatoriana.
Los hechos se remontan al 2017, cuando, según la Policía, la mujer había supuestamente utilizado regalos para engañar a su víctima con el objetivo de que se traslade a su vivienda y abusar sexualmente del menor. El suceso se dio en la provincia de Imbabura, en el norte del país.