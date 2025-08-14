El ministro del Interior, John Reimberg, dio a conocer este jueves 14 de agosto sobre la recaptura de alias ‘Yoker’, quien es un “asesino reincidente y objetivo criminal”. Además, el Ministro participó en el operativo Apolo 6 que se realizó en cinco sectores.

Recaptura de alias ‘Yorker’

El Ministro del Interior informó que este jueves se realizó la recaptura de alias ‘Yorker’, a quien ya se lo había detenido en abril de este 2025 pero fue puesto en libertad.

Reimberg señala que la razón para que el juez lo liberara el mismo día de su captura fue que “era apenas su segunda vez”.

Además, señala que “gracias a los jueces de la Corte Constitucional que prohibió la automática prisión preventiva, ser reincidente ya no es un problema, es casi un pase vip que los deja en libertad ‘esperando sentencia”.

El Ministro también señaló que en Ecuador el crimen no descansa “y, al parecer, la justicia tampoco… pero del lado equivocado”.

¿Quién es alias ‘Yoker’?

Michael Isaac J.R., alias ‘Yoker’, es miembro del grupo armado organizado Los Lobos y consta con una orden de captura por el supuesto delito de ocultación de cosas robadas.

Su detención se ordenó con fines de procesos investigativos.

Según la resolución, un juez acogió la medida cautelar y le dictó la prohibición de salida del país y se pidió que se oficiara a Migración. Además, se le ordenó la presentación cada 72 horas en la Unidad de Turnos de Flagrancia para garantizar que se siga su proceso investigativo.

Además, se dispuso dejarlo en libertad junto con tres personas más que habían sido detenidas.

El ‘Yoker’ fue capturado en el operativo Apolo 6 que se ejecutó este jueves.

