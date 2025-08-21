El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, extendió el estado de excepción del 6 de agosto de 2025 a otros tres cantones de las provincias de Cotopaxi y Bolívar: La Maná, Echeandía y Las Naves.

El mandatario firmó el Decreto Ejecutivo 109 la noche de este miércoles 20 de agosto. En el documento se extendió el estado de excepción a tres cantones:

La Maná (Cotopaxi)

Echeandía (Bolívar)

Las Naves (Bolívar)

Se suman al estado de excepción decretado anteriormente en las provincias de El Oro, Guayas, Los Ríos y Manabí, por grave conmoción interna.

Esta medida suprime los derechos de domicilio e inviolabilidad de correspondencia. El Ministerio de Defensa estará a cargo de coordinar las acciones con todas las entidades e instituciones competentes.

¿Por qué se focalizó el estado de excepción en La Maná, Las Naves y Echeandía?

El Gobierno justificó la focalización del estado de excepción por varias razones de seguridad.

El decreto explica que el 15 de agosto de 2025 se realizó una reunión secreta del Consejo de Seguridad Pública. Ahí, se trató la situación que atraviesan La Maná, Las Naves y Echeandía.

Ese día, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas presentó un informe que confirma el incremento de violencia en La Maná.

El reporte señala que las células de los grupos armados organizados que delinquen en ese sector se han extendido a los cantones aledaños.

Ubicación estratégica

La Maná de la provincia de Cotopaxi limita con la provincia de Los Ríos. Su ubicación la ha convertido en una zona de descanso y planificación de bandas criminales; lo mismo ocurre con Echeandía, Las Naves y Caluma, debido a que en estos cantones no se aplicaba el estado de excepción, indica el decreto.

El informe de las Fuerzas Armadas también mostró que miembros de grupos criminales organizados se encuentren corrompidos o infiltrados en la zona. El reporte habla de centros de acopio de droga y armas.

Presencia de grupos delictivos organizados en la zona

El decreto ejecutivo añade en su justificación lo presentado por la Policía Nacional y el Departamento de Inteligencia en la reunión del 15 de agosto.

Las autoridades hablan de una notoria presencia y expansión del grupo armado Los Lobos, operando principalmente en la noche en el Distrito La Maná.

Se han evidenciado varios delitos: tráfico de drogas, robo a personas, delitos contra la propiedad, secuestro, extorsión, abigeato, tenencia y porte de armas y receptación.

Minería ilegal

La minería ilegal es otro de los problemas, detalla el informe de la Policía. Según se explica, el modus operandi minero consiste en extorsiones a concesiones ilegales mediante intimidación armada. Los delincuentes solicitan hasta 5 000 dólares por ‘socio’.

“Se desplazan en camionetas sin placas, utilizan informantes internos y amenazan para impedir denuncias”, detalla el decreto.

“Las concesiones mineras ‘Ximena 1’ y ‘Campo Norsul’ operan sin permisos ambientales ni administrativos (…) Esta ilegalidad genera un entorno vulnerable donde los GAO imponen un esquema de extorsión, intimidación armada y control territorial, aprovechando que los socios, al estar involucrados en delitos ambientales, evitan acudir a las autoridades”, se precisa en el documento.

Punto crítico para el tránsito de drogas y armas

Asimismo, se ha comprobado la presencia de Los Choneros en la zona. “Operan con alta sofisticación

y control territorial, aprovechando rutas para la venta y distribución de droga”, añade el informe.

“Bolívar se ha convertido en zona de tránsito clave para el narcotráfico, minería ilegal y delincuencia organizada, dado su posición geográfica estratégica.

Según la Dirección de Inteligencia. La Maná, Las Naves y Echeandía constituyen un punto crítico de acopio y tránsito de droga hacia puertos de exportación, lo que los ha convertido en un objetivo prioritario para el control territorial de grupos organizados”, explicó la Policía.

“Conforme los informes institucionales, lo que ocurre en estos cantones corresponde a otros tipos de actos criminales, por ser circunscripciones que sirven de escondite de los integrantes de los grupos armados así como de sus armas y medios de ataque”, concluye el decreto.

Como consecuencia, todos estos actos de delincuencia han provocado intranquilidad y alarma en la población, por lo que es “necesaria la focalización en estos cantones”, aseguró el Gobierno.

