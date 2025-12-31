Alias ‘Gato Celi’, Cristhian Pastor V., fue capturado en Cali, Colombia, este miércoles 31 de diciembre de 2025; el ministro del Interior, John Reimberg y la Policía dieron a conocer quién es y su historial criminal.

Alias ‘Gato Celi’ y su historial

La Policía capturó a Cristhian Pastor V. en Cali, Colombia.

Esta no es la primera vez que es detenido, el 5 de enero de 2024, en Guayaquil, fue aprehendido y en su poder se decomisó una pistola y 14 municiones.

En este momento, las Fuerzas Armadas reportaba que posee antecedentes penales por el delito de extorsión y asesinato.

Cabecilla de los Chone Killers

Alias “Gato Celi”, según el ministro del Interior, Jhon Reimberg, es cabecilla de la organización terrorista Chone killers.

Es cómplice de alias “Bob Marley” y responsable de múltiples secuestros, extorsiones y asesinatos en Durán.

Mantenía disputa territorial con Negro Tulio, quien está preso en la cárcel del Encuentro.

En tanto, la Policía indentificó a alias ‘Gato Celi’ como segundo al mando de una facción del Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) “Los Chone Killers”.

Historial penal

Además, estaría vinculado a delitos de secuestro extorsivo, terrorismo y delincuencia organizada.

Registra múltiples procesos judiciales vigentes en Ecuador, entre ellos por asesinato, tenencia y porte de armas, receptación, delincuencia organizada y secuestro extorsivo.

Informe externo: Chone Killers

