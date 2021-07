Si usted escucha gritos desesperados de una niña, que provienen de una casa vecina, ¿qué haría?

Mariela Rosero

“Ya no me pegues. Yaaa, yaaaa… Ayayay, ayayay; ayuda, me están pegando. Ayuda. Ya me lastimó”. Ese mensaje de auxilio se escucha en dos vídeos, que duran alrededor de 1 minuto y 40 segundos. La única imagen que se observa es una vivienda, ubicada en el sur de la capital.

El Consejo de Protección de Derechos de Quito recibió la denuncia de una vecina, que les aseguró que no era la primera vez que escuchaba a una pequeña que solloza y grita desesperada. Por ello, la vicepresidenta del organismo, Sybel Martínez, quien además dirige Rescate Escolar, prendió las alertas para activar mecanismos de apoyo. Y colocó esas evidencias en su cuenta de Twitter, el miércoles 7 de julio del 2021, hace dos días.

A través de la Junta de Protección de Derechos de Quitumbe, en el sur, se contactó a la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños y Adolescentes (Dinapen).

“Llora desesperadamente, la vecina nos refirió que el maltrato era constante, por eso lo grabó”, comentó la abogada Martínez, quien con Rescate Escolar, por años ha defendido los derechos de niños y adolescentes víctimas de violencia en ambientes educativos.

El Consejo de Protección, a través de un comunicado, expresó su preocupación porque no se actuó “de forma oportuna y efectiva, dejando a la niña a merced de sus posibles maltratadores”.

El organismo, con la firma de la edil Gissela Chalá instó a la Dinapen a revisar la actuación de su personal. Según el Consejo, ellos le preguntaron a la madre qué ocurrió y ella les contestó que nada. No contactaron a la vecina, que estaba dispuesta a hablar.

Además se exigió a la Junta de Protección de Quitumbe que emita las medidas de protección oportunas y que active todos los mecanismos para resguardar la vida y la integridad de la niña. Así lo hizo el jueves 8 de julio.

Por ello, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) actuó, hizo un acercamiento, para análisis psicológico, médico y social. Y la Dinapen se comprometió a vigilar a la niña, durante este fin de semana.

El próximo lunes 12 de julio, la Junta de Protección de Derechos de Quito valorará los informes de esas dos instancias y ampliará o ratificará las medidas.

El Ministerio de Inclusión señaló, a través de su cuenta de Twitter, que intervinieron con apoyo de una fundación, con la que mantienen convenios de cooperación. También se dijo que: “se acompañará a la madre en pautas de crianza, que permitan un desarrollo emocional y relación parental óptimos y así garantizar el derecho de la niña a tener una vida digna”.

En Ecuador, el castigo físico sigue siendo una forma de disciplinar. Así lo confirmó un estudio, realizado, entre otros, por Alexandra Serrano y publicado por la Facultad de Psicología y el Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), en 2019.

El 90% de los participantes de su muestra recibió castigo físico en la niñez; les pegaron con la correa, cable u ortiga y les bañaron con agua fría. El 70% también ha aplicado maltrato físico con sus hijos o lo haría de tenerlos. Les dan nalgadas, un tirón de orejas y usan violencia psicológica, diciéndoles que dejarán de quererlos o evitando hablarles.

Los preescolares y niños de entre 6 y 8 años, concluyeron los investigadores, son quienes más reciben castigo corporal.

Luego del mensaje en Twitter de Sybel Martínez, hubo personas que comentaron sobre el caso. Una escribió: “Usted no puede decir a la gente cómo criar a sus hijos, ni usted ni la vecina. Es obvio que esos gritos no son desesperados. Parece que no tuviera hijos”.

Quienes tengan denuncias de este tipo pueden llamar al 255 4062 y 255 1995, del Consejo de Protección de Derechos de Quito. También están en Facebook y Twitter.

Sondeo

¿Que haría usted si escuchara que en su conjunto o barrio, los padres golpean a sus hijos?

-Denuncia a la Policía o algún organismo como el Consejo de Protección de Derechos

-Se calla, vida privada de cada uno.

-Habla con vecinos, para acercarse a la familia.

¿Los niños pueden ser maltratados por sus padres?

-No. Nunca, el Código de la Niñez lo prohíbe y hay agravantes si los causantes son familiares.

-Sí, siempre que sea para disciplinarlos.