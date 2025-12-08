Un hecho violento conmocionó a Ecuador, el presunto responsable de golpear y matar a una niña en Loja ya fue detenido y su destino será la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena. Así lo informó el ministro del Interior, John Reimberg.

En su cuenta de X, el Ministro del Interior indicó: “El tipo que agredió a su hija de seis meses en Loja hasta causarle la muerte, fue apresado por la Policía Nacional y será trasladado directamente a la Cárcel del Encuentro, donde tendrá compañía a su altura y no volverá a respirar un solo minuto en libertad”.

A decir del funcionario, este 7 de diciembre de 2025, “ningún hecho quedará impune” en Ecuador, al referirse al lamentable hecho ocurrido en la provincia del sur del país.

Los antecedentes del hecho ocurrido en Loja

De acuerdo con datos preliminares, la pequeña llegó al hospital Isidro Ayora de Loja. Ella se encontraba en un cuadro crítico y con señales de agresión física. Al poco tiempo del ingreso a la casa de salud, se conoció sobre su muerte.

La Policía ejecutó labores de respuesta y la búsqueda del presunto responsable. El hombre sería el padre de la niña, como lo indicó el Ministro del Interior.

Hasta donde se sabe, el hecho se registró el 6 de diciembre. El padre habría llegado bajos los efectos del alcohol, peleó con la madre y agredió a la niña.

Violencia contra niños y niñas en hogares de Ecuador

Según datos del Instituto de Estadística y Censos (INEC), a 2025, se calcula que en Ecuador hay más de 3,5 millones de niños y niñas: 1,8 millones y 1,7 millones, respectivamente. El 49,4% de niños y niñas viven en situación de pobreza por necesidades básicas insatisfechas.

Según datos de Unicef, en Ecuador, el 51 % de los niños menores de 5 años recibe maltrato físico o psicológico.

Femicidios en Ecuador y la violencia que aumenta

Entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2025, Ecuador sumó 349 femicidios. En el país, una mujer o niña muere cada 22 horas.

Esa tendencia coloca al país en un punto crítico y obliga a revisar la relación entre violencia criminal, desigualdad de género y el avance de estructuras delictivas que operan con poder armado en todo el territorio. Así lo reporta la Asociación Latinoamericana de Desarrollo Alternativo (Aldea).

Contextos de los femicidios en Ecuador

Violación con resultado de muerte es femicidio.