El presidente de la Cámara de Comercio, Édgar Aguayo, fue asesinado este lunes 18 de agosto de 2025. La Policía y la Fiscalía practican las diligencias del caso, antes de dar inicio a la investigación previa.

La Policía registró el asesinato de Édgar Aguayo Molina, presidente de la Cámara de Comercio de Esmeraldas, la mañana de este lunes.

Dos hombres en motocicleta dispararon al presidente de la Cámara de Comercio mientras estaba en una farmacia.

Agentes de Criminalística de la Policía recogieron los indicios balísticos. Uno de los atacantes habría disparado a la cabeza de Aguayo.

Hasta junio de 2025, el cantón Esmeraldas ya cuenta 136 muertes violentas.

Este nuevo hecho de violencia se da horas después de que en Santo Domingo de los Tsáchilas se registrara una masacre, con siete personas asesinadas, al interior de un billar.

Y días después de otras masacres en Guayas, en El Empalme y Playas, de similares características.