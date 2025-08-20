Un grupo de policías fue expulsado del sector de Toacaso, en la provincia de Cotopaxi, este miércoles 20 de agosto de 2025 y la institución explicó lo que hacían los uniformados en el sector.

Este hecho se produce un día después del proceso de justicia indígena, en el mismo sector, contra otros policías por un supuesto atentado, denunciado por Leonidas Iza.

Más noticias:

Las acciones de los policías uniformados en Toacaso, Cotopaxi

El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) informó que un patrullero ingresó sin aviso a la comunidad San Ignacio, en Toacaso.

Los comuneros acompañaron a los uniformados hasta la sede de la Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Cotopaxi.

“Damos a conocer el proceso transparente y coordinado, respetando la integridad del personal de la Policía”, señaló el MICC.

Le puede interesar: Organizaciones convocan a audiencia de justicia indígena contra policías por denuncia de Leonidas Iza

El Movimiento cerró su comunicado con la frase en hashtag: “Leonidas somos todos“.

Respuesta de la Policía

En respuesta, la Policía explicó lo que hacían los policías que ingresaron en el patrullero a Toacaso, Cotopaxi, este miércoles.

“Aclaramos que los servidores policiales acudieron al sector de Toacaso con el fin de verificar una alerta sobre un presunto caso de violencia intrafamiliar“, señaló.

Durante la presencia en la zona, los policías tomaron contacto con un dirigente de la comuna, quien les solicitó que se retiraran del lugar.

Posteriormente, los uniformados fueron acompañados por comuneros hasta abandonar el sector, sin que se registrara incidente alguno.

Más información: Fiscalía explica qué hacían los policías retenidos en Cotopaxi, tras denuncia de Leonidas Iza

#ACLARACIÓN | Un patrullero ingresó sin aviso a la comunidad San Ignacio. Se acompañó a los uniformados hasta la sede de la @unocanc1, damos a conocer el proceso transparente y coordinado respetando la integridad del personal de la @PoliciaEcuador.#LeonidasSomosTodos pic.twitter.com/weSmjO7rCm — Mov.IndígenaCotopaxi (@Micc_Ec) August 20, 2025

Audiencia de justicia indígena contra policías

En cuanto a los policías retenidos por el supuesto atentado contra el expresidente de la Conaie, Leonidas Iza; la dirigencia indígena no ha dado a conocer detalles.

La Fiscalía informó que estos otros uniformados estaban en labores de inteligencia, el momento que fueron retenidos por las comunidades.

La Conaie y Pachakutik respaldaron a Leonidas Iza en su denuncia de supuesto atentado contra su vida y aseguraron que existe persecución política.

Enlace externo: Cotopaxi

Te recomendamos