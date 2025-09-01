La Policía reveló este lunes 1 de septiembre de 2025 la posible causa del asesinato del locutor Ronald Farías en Manabí. El hecho violento ocurrió la madrugada del 30 de agosto.

Giovanny Naranjo, comandante de Policía de la Zona 4, declaró que las unidades respectivas realizaron las investigaciones sobre el asesinato de Ronald Farías.

Luego de las mismas, se pudo determinar que se trató de una “muerte violenta de carácter interpersonal”, dijo Naranjo.

“No se trata de violencia criminal, los hechos siguen siendo investigados, pero tenemos una línea investigativa muy clara, con la detención de uno de los individuos que estaba presente en el lugar de los hechos“, señaló.

Este ciudadano manifestó que, conjuntamente con la víctima, se trasladaron a una licorería, donde se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas.

Posteriormente, llegó un ciudadano con el alias de ‘Tuto’, quien junto a su pareja sentimental y su hijo se ponen a libar con Farías.

Luego, se produce una pelea que termina en golpes, el locutor huye del lugar y, en las calles 4 de diciembre y Jipijapa, le interceptan nuevamente y le propinan golpes en la cabeza, en el rostro, que le ocasiona la muerte.

Este hecho causó conmoción entre la ciudadanía y los periodistas de la provincia.

El crimen del locutor ocurrió en El Carmen

La madrugada del 30 de agosto, Ronald Farías fue víctima de una brutal golpiza en el cantón El Carmen, provincia de Manabí. Farías tenía 29 años y trabajaba en una radio local del cantón.

Esa madrugada, lo agredieron hasta matarlo. Según el parte médico, Farías tenía un golpe en la cabeza y heridas en su rostro.

El ataque habría sucedido pasadas las 04:00, en la calle Jipijapa. Sus atacantes lo golpearon y luego lo abandonaron en la vía pública.

Personas de la zona lo hallaron aún con vida y dieron aviso al servicio de emergencias. Paramédicos acudieron en su ayuda y constataron la gravedad de sus heridas, por lo que lo trasladaron al Hospital de El Carmen de inmediato. Sin embargo, horas después, falleció en el hospital debido a la gravedad de sus lesiones.

