Policía enfrenta proceso judicial por criticar actuación de defensores públicos

Redacción Seguridad

En la Unidad Judicial Penal de Cayambe, en Pichincha, se desarrolla la audiencia de juzgamiento en contra de la mayor de Policía, Rafaela Montoya. Esta diligencia arrancó a las 09:00 de este viernes 11 de febrero del 2022.

La oficial de Policía enfrenta un proceso penal porque supuestamente “profirió expresiones en descrédito o deshonra” en contra de dos defensores públicos, que patrocinaron a cuatro sospechosos de robar un domicilio en Cayambe.

Según esos funcionarios, ella habría incurrido en una contravención de cuarta clase. El artículo 396 del Código Integral Penal sanciona esa contravención con cárcel de 15 a 30 días.

Los defensores la denunciaron el pasado 24 de enero del 2022 luego de que Montoya criticara, a través de una rueda de prensa, el accionar de ambos juristas.

En enero pasado, Montoya lideró un operativo en Cayambe en el que se capturó a cuatro sospechosos de robo (tres ecuatorianos y un extranjero). Según las investigaciones, los cuatro hombres vulneraron las cerraduras de un domicilio para ingresar y sustraer televisores y electrodomésticos. Al salir de ese inmueble, la Policía los interceptó y capturó.

Al día siguiente de la detención, durante la audiencia de formulación de cargos, los defensores indicaron a un juez que los sospechosos llegaron a un acuerdo de conciliación con la víctima. Por esa razón, fueron liberados.

La mayor Montoya cuestionó que los defensores públicos acudieron donde la víctima para proponerle un acuerdo de conciliación a favor de los presuntos delincuentes.

“¿Es esto ético? ¿Cómo es posible esta ambivalencia en un profesional del derecho que está para garantizar el debido proceso?”, indicó Montoya.

Según la oficial, tres de los sospechosos suman 18 antecedentes penales por los delitos de robo, posesión de drogas y asesinatos.

“Entendemos que es legal el procedimiento, pero resaltamos la participación tan activa de la Defensoría Pública para defender a estos presuntos delincuentes”, se quejó Montoya en esa rueda de prensa. Luego dio los nombres de los abogados que la demandaron.

En una transmisión en vivo del medio digital El Hemisférico de Cayambe, ella también criticó esa conciliación. “Robo cinco veces, me detienen una y con ese sí hago un acuerdo reparatorio. ¿Y las demás víctimas? Con ellos no hubo acuerdos reparatorios porque no fueron detenidos”.

Según relató la oficial, en la audiencia de formulación de cargos, el fiscal del caso emitió un dictamen acusatorio contra los cuatro sospechosos y un juez acogió la prisión preventiva en contra de ellos. Sin embargo, en ese momento los defensores indicaron: “Nosotros ya tenemos un acuerdo reparatorio con la víctima, pregúntele si está de acuerdo en que le paguen USD 800″. Y la respuesta fue que sí.

Según los asistentes a la audiencia, tras quedar libres los hombres se bajaron las mascarillas y sonrieron a los policías que les detuvieron.

La Defensoría Pública no se ha pronunciado, hasta el momento, por este caso.