En las primeras horas de la madrugada de este jueves, 14 de agosto de 2025, las autoridades desplegaron una serie de operativos en los sectores de Puerto Bolívar y Las Katyas, en la provincia de El Oro.

La institución destino decenas de efectivos, que lograron la detención de personas relacionadas con hechos delictivos y encontraron sustancias sujetas a fiscalización.

Policía desarrolla operativos en El Oro

El ministro del Interior, John Reimberg, junto con el comandante General de la Policía Nacional, Pablo Dávila Maldonado, encabezó las intervenciones.

Las unidades tácticas actuaron de forma coordinada para restablecer el orden en zonas consideradas de alta conflictividad, donde las estructuras criminales han intentado establecer el control.

Las fuerzas del orden ejecutaron patrullajes, allanamientos y puntos de control en distintos puntos estratégicos, como parte de la estrategia de seguridad integral que impulsa el Gobierno Nacional.

Según la Policía, las acciones buscan preservar la seguridad ciudadana y recuperar espacios donde los grupos armados organizados generan temor en la población.

INTERVENCIONES CONTRA GRUPOS ARMADOS ORGANIZADOS EN #ELORO



Esta madrugada, en los sectores de Puerto Bolívar y Las Katyas, #ElOro, nuestras unidades ejecutaron operativos para neutralizar el accionar de los grupos armados organizados y combatir las acciones…

Las acciones en dos puntos de El Oro

Las autoridades no han informado sobre resultados específicos hasta el momento, pero adelantaron que se prevén nuevos reportes oficiales en las próximas horas.

Sin embargo, en un video difundido en la cuenta de X de la Policía se observaron acciones como la detención de personas, allanamientos de viviendas y negocios. En una de las imágenes se observan a 14 detenidos.

También encontraron armas blancas y de fuego, así como municiones y dispositivos móviles.

