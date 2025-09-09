En un trabajo a escala nacional, la Policía Nacional del Ecuador, a través de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased), logró ubicar a 93 personas reportadas como desaparecidas durante los primeros días de septiembre de 2025.

Más noticias

Policía encontró a personas reportadas como desaparecidas

Los operativos de localización se desarrollaron bajo protocolos especializados de búsqueda de personas desaparecidas. Las intervenciones se desplegaron en varias provincias del país, incluyendo Guayaquil, Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), Azuay, El Oro, Sucumbíos, Pichincha, Chimborazo, Loja, Tungurahua, Manabí, Guayas, Imbabura, Los Ríos, Santo Domingo, Cotopaxi, Pastaza, Esmeraldas, Bolívar y Santa Elena.

La Policía identificó que la mayoría de las desapariciones respondía a motivos sentimentales, conflictos familiares o problemas económicos, y no necesariamente a hechos delictivos.

Los protocolos aplicados en los casos

En todos los casos, los uniformados aplicaron protocolos de investigación para dar con el paradero de las personas, quienes fueron halladas con vida y en condiciones estables.

Según informó la Policía, una vez localizadas, las personas fueron trasladadas de forma segura y entregadas a sus núcleos familiares, garantizando su bienestar e integridad.

🚨 𝗗𝗘𝗧𝗘𝗡𝗜𝗗𝗢 𝗣𝗢𝗥 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗨𝗡𝗧𝗢 𝗗𝗘𝗟𝗜𝗧𝗢 𝗗𝗘 𝗩𝗜𝗢𝗟𝗔𝗖𝗜Ó𝗡 𝗘𝗡 𝗗𝗨𝗥Á𝗡



La @PoliciaEcuador, a través de la Unidad Nacional de Detención de Personas de Alta Peligrosidad Requeridas por la Ley, capturó a Óscar Lino L. O., antisocial requerido por la… pic.twitter.com/1CqFmjRi4e — Ministerio del Interior Ecuador 🇪🇨 (@MinInteriorEc) September 9, 2025

Ese proceso se cumplió en coordinación con autoridades judiciales y servicios de apoyo psicológico y social, según el caso.

Desde la Dinased recordaron que continúan trabajando de forma permanente en la localización de personas desaparecidas. Además, se reiteró la importancia de realizar la denuncia inmediata cuando se identifica una desaparición.

¿Cómo reportar la desaparición de un familiar?

La Fiscalía General del Estado da esta guía para reportar la desaparición de una persona en Ecuador:

Acudir de forma inmediata a la Fiscalía de la provincia o a las Unidades Especializadas de la Policía Nacional: Dinased y Dinapen.

La recepción de la noticia de la persona desaparecida se efectúa en el Servicio de Atención Integral de la Fiscalía (SAI), de lunes a viernes, de 08:00 a 17:00. Fuera del horario laboral y en días feriados, se receptará en las Unidades Especializadas de la Policía Nacional .

. Una vez que se conoce la noticia de la persona desaparecida, el Fiscal apertura la investigación y dispone las diligencias urgentes e inmediatas, a través del Sistema de Personas Desaparecidas, a las Unidades Especializadas de la Policía para el proceso de localización.

Te recomendamos: