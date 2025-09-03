La Policía Nacional logró la liberar a una víctima de secuestro extorsivo en Riobamba, provincia de Chimborazo, e identificó a tres sujetos vinculados al Grupo Armado Organizado (GAO) Los Choneros.

El operativo se desarrolló como resultado de labores investigativas que permitieron ubicar el lugar donde se mantenía cautivo al ciudadano, quien habría sido secuestrado con fines extorsivos.

Los presuntos captores exigían una alta suma de dinero a cambio de su liberación, según informaron las autoridades.

Tras la intervención, la víctima fue rescatada sin presentar complicaciones en su salud, y ya se encuentra en resguardo junto a sus familiares.

En tanto, los tres individuos detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para iniciar el proceso judicial correspondiente.

Los Choneros y la operación en Ecuador

El grupo delictivo Los Choneros es considerado uno de los más peligrosos del país, y ha sido vinculado a múltiples delitos como homicidios, narcotráfico, extorsiones y secuestros. Su líder, Adolfo Macías, alias Fito, fue extraditado a Estados Unidos.

Esta organización opera en varias provincias del Ecuador y, hasta donde se conocer, mantiene conexiones con redes criminales internacionales.

Extorsiones en Ecuador y una nueva unidad

El ministro del Interior, John Reimberg, este 3 de septiembre de 2025, en una entrevista en Teleamazonas, informó que crearán una unidad dirigida a extorsiones con la Unase. Habrá más personal y presupuesto.

Según el artículo 185 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), comete extorsión quien, con el fin de obtener un beneficio personal o para terceros, obligue o exija a alguien entregar bienes o dinero mediante amenazas, intimidación o violencia.

Esta conducta también puede ocurrir a través de medios tecnológicos, redes sociales, llamadas telefónicas, panfletos u otros mecanismos de presión.

Este delito está tipificado como una afectación al derecho a la propiedad, y las penas pueden agravarse si existen factores como reincidencia o afectaciones a grupos vulnerables.

