La Policía Nacional ejecutó un operativo en El Empalme, provincia del Guayas, en el que logró la liberación de tres personas que habían sido víctimas de secuestro.

Más noticias

Operativo en El Empalme

La Policía dio a conocer que el operativo se ejecutó en el sector del anillo vial de El Empalme, en la provincia de Guayas, en el marco de la lucha contra el crimen organizado.

En estas operaciones, los uniformados pudieron ubicar y recuperar un camión que había sido reportado como robado el mismo día en este sector intervenido.

Además, en estos trabajos investigativos se consiguió ubicar a tres ciudadanos que habrían sido secuestrados en el cantón.

Este operativo se realizó, a través de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Secuestro y Extorsión (Dinased).

Investigaciones desarrolladas por los uniformados permitieron seguir el rastro del vehículo pesado que había sido denunciado como robado.

Al llegar al sitio, los gendarmes detectaron la presencia del camión de color blanco en el sector del anillo vial de El Empalme, cuyas características coincidían con las reportadas del automotor robado.

Tres personas recuperadas y liberadas

Cuando se acercaron, realizaron las verificaciones correspondientes y procedieron con la recuperación inmediata al constatar que se trataba del mismo.

Además, en ese momento, se halló a las tres personas que habrían sido secuestradas durante el robo del camión. Se las rescató y se inició una evaluación para constatar que estuvieran en buen estado de salud antes de entregarlos a sus familiares.

La institución informó que su integridad fue preservada y se encuentran a buen recaudo.

Esta acción se enmarca dentro de una serie de operativos tácticos e investigativos que se desarrollan con el objetivo de combatir de manera frontal los delitos conexos a la violencia criminal, como el tráfico de armas, tráfico de drogas, robo de vehículos y secuestros, dijo la Policía.

RECUPERAMOS UN CAMIÓN REPORTADO COMO ROBADO Y LOCALIZAMOS A TRES CIUDADANOS EN EL EMPALME#PolicíaEcuador, durante un operativo en el sector del anillo vial de El Empalme, #Guayas, ubicó y recuperó un camión que había sido reportado como robado el mismo día en este sector.



En… pic.twitter.com/0LSXzqejNP — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) August 29, 2025

Te recomendamos