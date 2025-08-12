La Policía Nacional del Ecuador ejecutó los operativos Jaque 357 y Libertad 635, en las provincias de Los Ríos y Guayas, y liberó a seis personas víctimas de secuestro extorsivo.

En las labores, las fuerzas del orden aprehendieron a cuatro ciudadanos, presuntamente vinculados al caso. El hecho dejó como saldo una víctima mortal.

Policía liberó a seis víctimas de secuestro extorsivo

El caso se registró el jueves, 8 de agosto de 2025, en la hacienda Huancavilca, en el cantón Mocache, en Los Ríos. La información de la liberación se dio este 11 de agosto.

De acuerdo con la Policía, siete personas, entre ellas un bebé de tres meses, fueron privadas de su libertad mientras se trasladaban desde Zamora Chinchipe hacia Los Ríos.

Según información policial, pocas horas después del rapto, los familiares comenzaron a recibir exigencias de pago de 15 000 dólares a cambio de la liberación de las víctimas.

Las labores para el rescate de las personas

La Unidad Nacional de Investigación Antisecuestros y Extorsión (UNASE) de Los Ríos, en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales (GOE), desplegó un operativo en los sectores Jauneche y El Porvenir. Tras las acciones, el viernes, 9 de agosto, se logró la liberación de seis personas en el sector San Antonio-El Porvenir.

No obstante, se confirmó el fallecimiento de una de las víctimas. Se trató de un joven de 19 años que habría sido asesinado de un disparo mientras estaba en cautiverio, durante un acto violento perpetrado por los secuestradores.

Las investigaciones del caso

Como parte de las investigaciones, el 10 de agosto se llevaron a cabo 10 allanamientos simultáneos en Guayaquil, en los sectores de Puerto Lisa y Guasmo Sur.

Las acciones concluyeron con la captura de las cuatro personas, presuntas integrantes del Grupo de Delincuencia Organizada (GAO) Los Choneros. Durante los operativos también se incautaron cinco teléfonos móviles y 1 100 dólares en efectivo.

Las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

