La Policía de Ecuador incautó aproximadamente 71 mil metros de cordón detonante, supuestamente destinado para la fabricación de explosivos, durante un operativo ejecutado en Tulcán, provincia del Carchi.
La acción se desarrolló como parte de los patrullajes preventivos que realiza el Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM).
Policía halló en Tulcán material para supuesta fabricación de explosivos
El operativo ocurrió cuando los agentes detectaron la presencia de un vehículo con ocupantes que mostraban una actitud sospechosa en las calles Manabí y Ambato. La Policía informó del hecho este 9 de septiembre.
Tras interceptarlos, los uniformados identificaron a cinco ciudadanos ecuatorianos, dos de ellos con antecedentes penales:
- Anderson C., 19 años, sin antecedentes
- Aníbal C., 35 años, sin antecedentes
- Bayardo C., 66 años, sin antecedentes
- Rubiela V., 55 años, con antecedentes
- Andrés C., 42 años, con antecedentes
Los inidicios encontrados por el personal del orden
Durante la revisión, la Policía halló el siguiente material:
- 46 rollos adicionales de cordón detonante
- 28 rollos de color blanco
- 43 rollos de color negro
- 25 rollos sin especificación
- 5 teléfonos celulares
- 1 automóvil utilizado para el transporte
La evidencia fue ingresada con cadena de custodia a la Policía Judicial, mientras que el cordón detonante quedó bajo resguardo especializado, dada su peligrosidad.
La Policía Nacional informó que esta incautación representa un golpe significativo a las estructuras que operan con materiales explosivos de manera ilegal.
La insitución, a su vez, destacó que el material incautado podría haber sido utilizado para la fabricación de artefactos de alto riesgo, afectando la seguridad ciudadana.
