La Policía Nacional del Ecuador ejecutó una operación en Esmeraldas tras recibir información mediante fuentes humanas y técnicas de inteligencia sobre la ubicación de Jhon A., integrante del grupo criminal Los Lobos.

Policía recaptura a integrante de Los Lobos

El hombre se fugó horas del Centro de Privación de Libertad (CPL) de Esmeraldas, donde cumplía una sentencia por el delito de extorsión. Otros dos presos se fugaron.

La Policía informó que el 9 de diciembre de 2025, efectivos realizaron el operativo Ordinario 14793, que culminó con la recaptura de un individuo que se habría fugado del Centro de Privación de Libertad.

La información condujo a los uniformados hasta el sector de Santas Vainas, en el norte de Esmeraldas, donde identificaron indicios de la presencia del fugitivo.

Durante las tareas investigativas, los servidores policiales identificaron a un hombre en actitud sospechosa, quien intentó evadir la presencia policial. A paso seguido, se procedió a la verificación de su identidad, confirmándose que era uno de los prófugos.

Acciones para la detención

La Policía coordinó la intervención con unidades tácticas especializadas para reducir cualquier posibilidad de enfrentamiento. Los equipos ingresaron al sector, ejecutaron cierres de vías y realizaron controles focalizados sobre viviendas y espacios abiertos. Los agentes localizaron a Jhon A. y lo recapturaron.

Otras operaciones contra la delincuencia

La Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Secuestro y Extorsión (Dinased) Zona 8 ejecutó una intervención que permitió la aprehensión de dos ciudadanos presuntamente involucrados en una muerte violenta, registrada el 8 de diciembre, a las 22:00, en el Distrito Portete, en Guayaquil.

El hecho se dio en la vía pública, sector La Chala. En el sitio, una persona de 39 años recibió un impacto de proyectil de arma de fuego mientras caminaba y murió en el lugar. Según la Policía, el ciudadano registraba antecedentes por robo.

Tras labores investigativas y operativas, los agentes detuvieron a dos personas, identificadas como Santiago P. y Elkins V., ambos de 18 años y de nacionalidad ecuatoriana.