La mañana de este viernes 15 de agosto de 2025, agentes de la Unidad Antiexplosivos de la Policía Nacional intervinieron en la segunda etapa de El Recreo, en el cantón Durán, tras el hallazgo de un artefacto sospechoso frente a una Escuela de Educación Básica.

El operativo incluyó la evacuación del perímetro para ejecutar una detonación controlada. Un video difundido en redes sociales mostró el procedimiento y la fuerte explosión que provocó el aparato, lo que generó alarma entre los vecinos del sector.

Las autoridades reforzaron la seguridad en las unidades educativas de la zona con el objetivo de prevenir incidentes similares y garantizar la protección de estudiantes y personal docente.

¿Qué es una detonación controlada?

Una detonación controlada es un procedimiento técnico que realizan unidades especializadas para neutralizar un objeto sospechoso que pueda representar un riesgo. Se ejecuta en un entorno seguro, bajo protocolos establecidos, con el fin de minimizar cualquier posibilidad de daño a personas o bienes.

Guayas, Personal de la Policía Nacional realizó la detonación controlada de un artefacto explosivo que fue dejado en un sector de la 2da etapa del Recreo #SomosWeNewsEc pic.twitter.com/DplKvMOxhc — We News (@wenewsec) August 15, 2025

Este tipo de intervención se aplica cuando un artefacto no puede ser trasladado de manera segura o cuando su manipulación implica un alto peligro. El objetivo es eliminar la amenaza en el lugar donde fue detectada, usando medidas que reduzcan al máximo los riesgos.

¿Cómo se lleva a cabo este procedimiento?

Para una detonación controlada, los especialistas aíslan la zona y establecen un perímetro de seguridad. Esto incluye evacuar a las personas cercanas y restringir el acceso al área, garantizando que no haya presencia de civiles durante la operación.

Posteriormente, los técnicos utilizan cargas específicas y equipos de protección especializados para detonar el artefacto de forma segura. Todo el proceso se documenta y se realiza siguiendo lineamientos internacionales de manejo de explosivos.