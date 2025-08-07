La madrugada de este jueves, 7 de agosto de 2025, la Policía, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, ejecutó el operativo Fénix 0233 en varios sectores de Guayaquil. Como resultado, ocho ciudadanos fueron aprehendidos por el presunto delito de asociación ilícita, para delitos como robos en el transporte público.

Investigación sobre detenidos que habrían asaltado a mano armada

La entidad policial indicó que el procedimiento se llevó a cabo tras tres meses de labores investigativas, durante las cuales los agentes identificaron a una presunta organización delictiva.

Según las indagaciones, operaba en distintos puntos de la ciudad. Los implicados se habrían dedicado al robo a personas que se movilizaban en transporte público, utilizando la modalidad de asalto a mano armada.

Las labores para las detenciones

Como parte del operativo, se realizaron 10 allanamientos simultáneos en distintos sectores de Guayaquil. La intervención permitió la detención de las siguientes personas:

Marlon P. , con antecedentes por robo.

, con antecedentes por robo. Martha C. , con antecedentes por tenencia de armas.

, con antecedentes por tenencia de armas. Dilam S. , con antecedentes por robo.

, con antecedentes por robo. Jhinson M. , con antecedentes por robo, tenencia y posesión ilícita, tráfico de sustancias y ocultación de objetos robados.

, con antecedentes por robo, tenencia y posesión ilícita, tráfico de sustancias y ocultación de objetos robados. Freddy M. , con antecedentes por robo y tenencia de armas.

, con antecedentes por robo y tenencia de armas. Darwin N. , con antecedentes por ocultación de cosas robadas.

, con antecedentes por ocultación de cosas robadas. Jordy M.

Bryan M.

Los indicios recabados en el operativo

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron varios indicios que están siendo analizados por las autoridades: