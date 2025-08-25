La Policía Nacional, a través de la Dirección General de Investigación y en coordinación con la Fiscalía, ejecutó el operativo Fénix 0255 en el cantón El Guabo, provincia de El Oro. La acción dejó como resultado la aprehensión de cinco personas vinculadas a una red de extorsión que mantenía conexiones con el grupo armado organizado Los Lobos.

Presuntos extorsionadores en El Oro estarían vinculados a Los Lobos

Las investigaciones empezaron después de una alerta del ECU 911. Varios comerciantes y un funcionario municipal denunciaron amenazas que incluían el uso de explosivos y disparos contra sus locales.

Los presuntos delincuentes exigían pagos que oscilaban entre 10 000 y 100 000 dólares mediante mensajes enviados por aplicaciones móviles. También advirtieron que, de no cumplir con los pagos, atentarían contra la vida de las víctimas y sus familias.

Las operaciones se realizaron este 24 de agosto de 2025 y se informó sobre las tareas este lunes, 25 del mismo mes.

Los trabajos de investigación en el caso

La Unidad Nacional de Antisecuestros y Extorsión (Unase) realizó un trabajo de campo que incluyó levantamiento de información y análisis detallado de las denuncias. Con esos datos, los agentes lograron identificar a los presuntos responsables.

La Policía ejecutó varios allanamientos con el apoyo del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y la coordinación de la Fiscalía. En la operación se detuvo a cinco personas:

Marco Leonidas O. O. , alias ‘Leonidas’, señalado como presunto cabecilla de Los Lobos, con antecedentes por porte ilegal de armas (2023 y 2024) y tráfico de drogas (2025).

, alias ‘Leonidas’, señalado como presunto cabecilla de Los Lobos, con antecedentes por porte ilegal de armas (2023 y 2024) y tráfico de drogas (2025). Manuel Andrés A. P. , con antecedentes por lesiones en siniestro de tránsito (2021).

, con antecedentes por lesiones en siniestro de tránsito (2021). Carlos Alberto P. G.

Carolina Astrid M. R.

José Marco B. C.

Los indicios encontrados

Durante los allanamientos, los agentes incautaron 12 teléfonos celulares, tres panfletos con mensajes intimidatorios, cuatro artefactos explosivos y una motocicleta.

Los cinco aprehendidos quedaron bajo órdenes de la autoridad competente para que se defina su situación jurídica.

