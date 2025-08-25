La Policía Nacional, a través de la Dirección General de Investigación y en coordinación con la Fiscalía, ejecutó el operativo Fénix 0255 en el cantón El Guabo, provincia de El Oro. La acción dejó como resultado la aprehensión de cinco personas vinculadas a una red de extorsión que mantenía conexiones con el grupo armado organizado Los Lobos.
Presuntos extorsionadores en El Oro estarían vinculados a Los Lobos
Las investigaciones empezaron después de una alerta del ECU 911. Varios comerciantes y un funcionario municipal denunciaron amenazas que incluían el uso de explosivos y disparos contra sus locales.
Los presuntos delincuentes exigían pagos que oscilaban entre 10 000 y 100 000 dólares mediante mensajes enviados por aplicaciones móviles. También advirtieron que, de no cumplir con los pagos, atentarían contra la vida de las víctimas y sus familias.
Las operaciones se realizaron este 24 de agosto de 2025 y se informó sobre las tareas este lunes, 25 del mismo mes.
Los trabajos de investigación en el caso
La Unidad Nacional de Antisecuestros y Extorsión (Unase) realizó un trabajo de campo que incluyó levantamiento de información y análisis detallado de las denuncias. Con esos datos, los agentes lograron identificar a los presuntos responsables.
La Policía ejecutó varios allanamientos con el apoyo del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y la coordinación de la Fiscalía. En la operación se detuvo a cinco personas:
- Marco Leonidas O. O., alias ‘Leonidas’, señalado como presunto cabecilla de Los Lobos, con antecedentes por porte ilegal de armas (2023 y 2024) y tráfico de drogas (2025).
- Manuel Andrés A. P., con antecedentes por lesiones en siniestro de tránsito (2021).
- Carlos Alberto P. G.
- Carolina Astrid M. R.
- José Marco B. C.
Los indicios encontrados
Durante los allanamientos, los agentes incautaron 12 teléfonos celulares, tres panfletos con mensajes intimidatorios, cuatro artefactos explosivos y una motocicleta.
Los cinco aprehendidos quedaron bajo órdenes de la autoridad competente para que se defina su situación jurídica.
