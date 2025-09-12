La mañana de este viernes 12 de septiembre de 2025, agentes policiales detuvieron a tres hombres señalados por asaltar a transeúntes en Calderón, norte de Quito. Los moradores identificaron el vehículo en el que se movilizaban y entregaron evidencias a las autoridades.

Robos violentos registrados en video en Calderón

Imágenes de cámaras de seguridad muestran cómo los sospechosos descendían de un auto blanco para interceptar a ciudadanos en calles del sector. En uno de los videos se observa la agresión a un hombre que fue golpeado en el suelo mientras le quitaban sus pertenencias.

En otro clip se evidencia cómo atacaban a varias personas al mismo tiempo. Según las víctimas, los robos se daban en las cercanías de supermercados y planteles educativos.

Captura de los tres implicados

El operativo se realizó a las 07:30 en la avenida Padre Luis Vaccari. Un patrullaje motorizado detuvo la marcha del vehículo sospechoso, marca Tiggo, y durante la revisión se encontró un arma de fuego.

Los ocupantes fueron identificados como Alexander P., Rafael F. y Hensel S. La Policía confirmó que el auto estaba relacionado con asaltos en Calderón y La Delicia.

Vecinos exigen más seguridad en la parroquia

Un integrante del comité barrial de Capulíes relató que los moradores viven con temor desde hace más de un mes. “El primer caso fue en la Ricardo Calderón y María Godoy. Desde entonces se repiten los asaltos y sentimos que no hay suficiente patrullaje”, dijo.

Los vecinos aseguran que Calderón, considerada la parroquia más grande de Quito, solo cuenta con dos patrulleros. También denuncian que las UPC de Atahualpa y Marianitas permanecen cerradas.

Las comunidades realizaron marchas y reuniones con la Policía para exigir refuerzos. Tras la detención de los sospechosos, las autoridades pidieron a las víctimas presentar las denuncias para continuar con el proceso judicial.