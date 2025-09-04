La Policía detuvo a tres estudiantes por portar un arma de fuego dentro de un colegio ubicado en el sector de Bastión Norte, al norte de Guayaquil.

La intervención, este miércoles, 3 de septiembre de 2025, fue realizada por personal de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen), tras una alerta emitida por docentes del plantel.

Estudiantes con arma en colegio de Guayaquil

Según información proporcionada por la Policía Nacional, el hecho se registró luego de que el personal docente notificara la posible presencia de un arma en el interior del aula de décimo de básica.

Tras recibir el reporte, agentes acudieron de inmediato a la institución educativa y efectuaron un registro en el aula señalada.

El hallazgo tras la revisión de la Policía

Durante la inspección, los uniformados encontraron un arma de fuego tipo revólver calibre 38 mm y 10 municiones sin percutir, ocultas dentro de una mochila.

Como resultado del hallazgo, tres adolescentes de 14, 15 y 16 años fueron aprehendidos y puestos a disposición de la autoridad competente.

Este caso se suma a las crecientes preocupaciones por la seguridad en entornos escolares, particularmente en zonas con alta vulnerabilidad social como Bastión Norte.

Las autoridades también hicieron un llamado a los padres de familia y docentes para que mantengan una vigilancia activa y colaboren con las instituciones en la detección temprana de situaciones de riesgo.

