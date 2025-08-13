La Policía Nacional del Ecuador ejecutó un operativo en el sector del Cristo del Consuelo, en el Distrito 9 de Octubre de Guayaquil, que culminó con la aprehensión de un agente municipal y el desmantelamiento de un supuesto centro ilegal de trámites de tránsito.

Más noticias

Centro ilegal de trámites de tránsito en Cristo del Consuelo

La Policía informó que la intervención fue el resultado de varios meses de investigación y seguimiento por parte de unidades especializadas.

Según el reporte oficial, el inmueble allanado era utilizado por Roha D., agente de tránsito municipal, quien fue aprehendido en el sitio. También se hallaron en su poder cédulas, licencias y comprobantes de depósito de usuarios.

Durante el operativo, las autoridades encontraron un arma de fuego y diverso material ilícito que estaría relacionado con trámites irregulares vinculados a la revisión y matriculación vehicular.

Los indicios recabados en el proceso

1 pistola calibre 9 mm

85 cartuchos del mismo calibre

2 alimentadoras

170 documentos falsificados con logotipos de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT)

20 placas de identificación vehicular

1 teléfono celular

2 computadoras portátiles

1 vehículo

La Policía señaló que estos elementos serían utilizados para actividades delictivas asociadas a la falsificación de documentos oficiales.

#ATENCIÓN||



APREHENDIDO 1 FUNCIONARIO MUNICIPAL POR FALSIFICACIÓN, USO DE DOCUMENTO FALSO Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO EN #GUAYAQUIL



En Cristo del Consuelo, #GYE, mediante acciones investigativas orientadas a la reducción del delito realizamos la aprehensión de un funcionario… pic.twitter.com/IqyDxtK4eT — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) August 13, 2025

El proceso en torno al desmantelamiento

Las autoridades destacaron que estas acciones buscan prevenir y neutralizar riesgos que afectan a la ciudadanía.

El ministro del Interior, John Reimberg, este 13 de agosto, indicó que el Gobierno continúa combatiendo la corrupción en dependencias municipales. Ya están intervenidas las agencias de Manta y Durán.