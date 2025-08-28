La Policía Nacional dio a conocer los trabajos investigativos que desarrollaron y que permitieron la ubicación de un contenedor lleno de cocaína que iba hacia España.

Más noticias

Operativo en Guayaquil

La Policía Nacional informó en la mañana de este jueves 28 de agosto que en un operativo ejecutado en Guayaquil se logró identificar este contenedor.

En él descubrieron una tonelada de cocaína que tenía como destino España.

Para lograr esto, se ejecutaron labores de inteligencia y se aplicaron técnicas especializadas de investigación.

Así, se identificó que una organización dedicada al tráfico internacional de sustancias catalogadas como sujetas a fiscalización habría contaminado este contenedor.

Esta contaminación se realizó cuando el ‘container’ iba a bordo de un buque que zarpó desde un puerto de Guatemala y que luego hizo tránsito en Guayaquil.

El destino final de este cargamento era Barcelona, España; sin embargo, efectivos policiales interrumpieron esta operación narcodelictiva.

En el contenedor, se hallaron 23 sacos de yute que contenían las sustancias ilícitas. En su interior había 801 paquetes de cocaína, con un peso bruto de 919 548 gramos y un peso neto de 799 398 gramos.

#IMPORTANTE



IDENTIFICAMOS UN CONTENEDOR CON APROXIMADAMENE UNA TONELADA DE COCAÍNA EN #GYE, QUE TENÍA COMO DESTINO #ESPAÑA



Mediante labores de inteligencia y la aplicación de técnicas especializadas de investigación, se conoció sobre una organización dedicada al tráfico… pic.twitter.com/ohX52EAuHY — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) August 28, 2025

En Daule, Policía decomisó 315 envolturas de droga

En un operativo en Daule, la Policía Nacional intervino con un allanamiento a un inmueble en el que halló que se almacenaban 315 envolturas de sustancias catalogadas como sujetas a fiscalización.

Estas dosis estaban destinadas para el expendio en Guayas.

Durante el allanamiento se consiguió la aprehensión de un ciudadano extranjero quien se encontraba en el inmueble.

Las pruebas recogidas fueron:

315 envolturas de marihuana

1 650 dólares en efectivo

Una terminal móvil

EXTRANJERO APREHENDIDO POR TRÁFICO DE SUSTANCIAS ILÍCITAS



Mediante intervenciones ejecutadas en #Daule, identificamos un inmueble donde se almacenaban 315 envolturas de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, destinadas para el expendio en la provincia del #Guayas.… pic.twitter.com/8F7YDssFOe — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) August 28, 2025

Te recomendamos