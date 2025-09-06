La Policía Nacional informó este 6 de septiembre de 2025 sobre dos operativos realizados en la provincia de Guayas. Las intervenciones policiales dejaron seis personas sospechosas aprehendidas.

Policía detuvo a sospechosos en Guayas

En el primer caso cinco individuos fueron aprehendidos tras una persecución en el norte de Guayaquil. La Policía los investiga por su presunta participación en la muerte del conductor de un camión en el ByPass de Nobol.

Según el reporte, el vehículo en el que se movilizaban fue interceptado a la altura del Terminal de Pascuales. Esto luego de una alerta emitida por patrullas en la zona. Durante el procedimiento, se incautó un automotor y un alimentador de municiones.

Tres de los detenidos registran antecedentes por asociación ilícita, secuestro y robo. Todos fueron trasladados a la Unidad de Flagrancia para las investigaciones correspondientes.

Allanamientos en Pedro Carbo e Isidro Ayora

En una segunda acción, la Policía ejecutó allanamientos en Pedro Carbo e Isidro Ayora, donde se detuvo a un presunto implicado en un ataque armado que dejó dos personas fallecidas y una herida.

Las diligencias permitieron el decomiso de varios indicios, entre ellos teléfonos celulares, un vehículo y restos balísticos que serán analizados por Criminalística.

Estrategia contra la violencia

Las autoridades recalcaron que estas intervenciones forman parte de las operaciones permanentes para contener los hechos violentos en la provincia del Guayas. Tanto los cinco detenidos en Pascuales como el aprehendido en Pedro Carbo quedaron a órdenes de la Fiscalía.

La Policía destacó que continuará con patrullajes, investigaciones y controles en sectores críticos para frenar la delincuencia organizada y reducir la inseguridad ciudadana.

