Policía captura a dos personas con cuarto de tonelada de cocaína en Archidona, Napo

Fecha de publicación: 27 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

La Policía capturó a dos personas con cuarto de tonelada de cocaína, en Archidona, Napo, este domingo 14 de diciembre de 2025; el ministro del Interior, John Reimberg, informó los detalles de la operación.

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La captura de la Policía de dos personas con cuarto de tonelada de cocaína en Archidona, Napo

Dos personas fueron aprehendidas con un cuarto de tonelada de cocaína en Archidona, tras un operativo ejecutado por la Policía Nacional.

De acuerdo con el reporte, los ahora detenidos pretendían trasladar la droga “encaletada” en una furgoneta con doble fondo.

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Se hallaron 211 paquetes de clorhidrato de cocaína, equivalentes a 242 kilogramos de esta sustancia ilícita.

Durante la intervención, además, se encontró 2 100 dólares en efectivo.

Las dos personas aprehendidas fueron detenidas de inmediato y puestas a órdenes de la autoridad competente, para que se inicie el proceso legal correspondiente, conforme a la normativa vigente.

APREHENDIDAS DOS PERSONAS CON UN CUARTO DE TONEDALA DE COCAÍNA EN ARCHIDONA.



Estas personas pretendían trasladar la droga encaletada en una furgoneta con doble fondo con 211 paquetes de clorhidrato de cocaína, equivalentes a 242 kg de esta sustancia. Además, llevaban USD 2100 en… pic.twitter.com/rn7VusQLu9 — John Reimberg (@JohnReimberg) December 14, 2025

Hallan 555 kilos de cocaína ocultos en camión en Otavalo

El hallazgo se produjo durante un operativo de control realizado el 13 de diciembre de 2025 por agentes de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas, como parte del operativo denominado Encuentro 147.

La Policía aprehendió al conductor del camión, identificado como Pedro P.. El detenido fue puesto a órdenes de la autoridad judicial competente para el respectivo trámite legal.

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó la detención y el resultado del operativo, que permitió sacar de circulación una importante cantidad de droga destinada al tráfico ilícito.

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Millones de dosis fuera del mercado

Según el reporte policial, el cargamento equivale a aproximadamente 5,5 millones de dosis de cocaína. En el mercado nacional, la droga tendría un valor estimado de 1,26 millones de dólares. Mientras que en el mercado internacional alcanzaría cerca de 16,6 millones de dólares.

Con este resultado, la Policía señaló que se afecta de forma directa a las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico.

Información extra: Archidona

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