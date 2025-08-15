La Policía Nacional anunció la aprehensión de Jeovanny V., requerido por la justicia y procesado por el delito de asesinato en relación con un atentado ocurrido en febrero de 2004 contra un exconcejal de Machala.
Durante el hecho, una persona falleció. El operativo se desarrolló en el marco del Distrito Naranjal–Balao, tras ejecutar técnicas y diligencias investigativas, según informó una fuente oficial este 15 de agosto de 2025.
Los indicios apuntan a que el móvil del crimen fue el tráfico de tierras, una problemática. Tras su captura, Jeovanny V. fue puesto a órdenes de la autoridad competente, donde se definirán los pasos procesales que deberá enfrentar.
En febrero de 2004, el atentado conmocionó a la comunidad de la localidad no solo por la figura política involucrada, sino por el asesinato.
La Fiscalía deberá presentar las pruebas contra Jeovanny V. para sustentar la acusación formal de asesinato.
Otros casos informados por la Policía
Este 15 de agosto, además, la Policía informó, a través de su cuenta de X, sobre la aprehensión de nueve personas. Cinco de ellas serían integrantes de la organización delictiva Los Fatales.
Las fuerzas del orden ejecutaron operativos en los sectores de Malaria y centro de Pueblo Viejo, en Los Ríos, como respuesta a hechos violentos ocurridos en estos sectores.
Los detenidos están implicados en el delito de tenencia y porte de armas de fuego. Cuatro registran antecedentes por ocultación de cosas robadas, robo y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.
Entre los indicios están:
- Cuatro armas de fuego
- Cartuchos
- Un inhibidor de señal
- Una motocicleta
- Tres maletas
- Tres pasamontañas
