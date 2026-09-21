Policía baleado en el sector de la Floresta, en Guayaquil

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Un policía fue baleado en el sector de la Floresta, al sur de Guayaquil, el domingo 20 de septiembre de 2026. El hecho se habría producido minutos antes de que empezara a regir el toque de queda.

Policía fue trasladado a hospital

Jerson Flores, jefe subrogante del distrito Sur, informó a los medios locales que el policía se encontraba en su día de descanso cuando fue atacado por presuntos hombres armados al interior de su carro.

El servidor policial fue encontrado dentro de su carro con varios impactos de balas, en su auto también quedaron las huellas de este suceso. Flores indicó que minutos antes de la media noche del domiungo 20 de septiembre se habrían escuchado varias detonaciones, por lo que acudieron rápidamente.

El hombre fue llevado a una casa de salud de urgencia para recibir la atención respectiva. En el trayecto confirmaron de que se trataba de un servidor policial. “Se está realizando los trabajos investigativos con las cámaras de seguridad para determinar quiénes fueron los responsables”, señaló el jefe subrogante.

Policía murió tras ser atacado

El pasado 16 de septiembre el sargento primero de Policía, Patricio Germán Ortiz Lucio, tras recibir un disparo en la cabeza durante un ataque armado en la cooperativa Sergio Toral, al noroeste de Guayaquil. Su muerte se produjo días después de permanecer gravemente herido en una casa de salud

El servidor policial se encontraba realizando sus funciones cuando fue atacado por unos hombres armados. El violento hecho se registró el pasado viernes 11 de septiembre de 2026 en la cooperativa Sergio Toral, al noroeste de Guayaquil.

Los uniformados se encontraban en una persecución contra dos hombres que se movilizaban en una motocicleta. Según información policial, los hombres dispararon contra el patrullero y una de las balas impactó en la cabeza de Ortiz.

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