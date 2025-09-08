Un operativo policial, durante una persecución en Calderón, en el norte de Quito, terminó con un sospechoso abatido y tres personas aprehendidas.

La Policía Nacional ejecutó la acción durante labores de patrullaje preventivo en este sector, que se ha convertido en uno de los puntos críticos en materia de seguridad en la capital. La institución informó sobre el hecho este lunes, 8 de septiembre de 2025.

Persecución se produjo en Calderón

Según el reporte oficial, los uniformados detectaron un vehículo con varios ocupantes en actitud sospechosa.

Cuando intentaron detenerlos para un control, los sujetos emprendieron la huida. Durante la persecución, los ocupantes del vehículo arrojaron objetos a la vía y, presuntamente, dispararon contra los policías.

Frente a esta amenaza directa, la Policía informó que los agentes hicieron uso legítimo de la fuerza. En el enfrentamiento, uno de los sospechosos resultó abatido. Los otros tres fueron capturados y se encuentran bajo custodia policial.

Durante labores de patrullaje preventivo en Calderón, #UIO, personal policial realizó la persecución a un vehículo con varios sospechosos que trataron de darse a la fuga, los mismos que arrojaron objetos y… pic.twitter.com/e0ac0o02le — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) September 8, 2025

Los indicios del operativo

En el lugar, los uniformados levantaron varios indicios que fortalecen la investigación. Entre las evidencias se encuentran un arma de fuego y el vehículo en el que se movilizaban los sujetos.

Este tipo de intervenciones forman parte de las estrategias desplegadas por la Policía Nacional para combatir la delincuencia organizada y el crimen común en sectores con altos niveles de inseguridad.

Calderón, en particular, ha sido escenario de múltiples operativos en los últimos meses, como parte del plan de reforzamiento de la seguridad en Quito.

Las autoridades no han revelado aún la identidad del sospechoso abatido ni de los tres aprehendidos. Tampoco han confirmado si el grupo tiene vínculos con alguna organización delictiva.

La Policía continúa con las investigaciones para esclarecer el hecho y determinar la participación de los implicados en otros delitos registrados en la zona.

