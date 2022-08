Omar González: ‘Un peatón atropellado a menos de 30 km/h tiene posibilidades de vivir’

Omar González es coronel retirado de la Policía de Colombia, entidad en la que sirvió por 28 años. Es coordinador de Fiscalización y Control en Colombia de la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Global (Bigrs). Foto: Carlos Noriega / EL COMERCIO.

En Quito, el 79,82% de las víctimas fatales de siniestros de tránsito corresponde a usuarios vulnerables de las vías; es decir: peatones, motociclistas y ciclistas.

¿Cómo se ha enfrentado este problema en otras ciudades?

En Bogotá, en 2020 la Secretaría de Movilidad suscribió un convenio de cooperación con la Iniciativa Bloomberg y la Asociación Internacional de Jefes de Policía (ISP). Con la Asociación Global de Seguridad Vial lo primero que se hizo fue identificar cuáles son los puntos de las vías en donde había mayor concentración de muertos y lesionados, cuál era el perfil de los actores vulnerables.

Trabajamos con base en el Sistema Seguro, que plantea que todos nos equivocamos, pero el hecho de que nos equivoquemos no debe costar la vida, un brazo o una pierna.

¿Cuáles son los comportamientos de riesgo que más se identificaron?

Exceso de velocidad, conducir embriagado, no usar el cinturón de seguridad y no usar el casco en el caso de los motociclistas. De ellos, el más importante es la velocidad. En Quito, el límite de velocidad en vías rápidas es de 90 kilómetros por hora… La OMS recomienda que las máximas velocidades a nivel urbano sean de 50 km/h porque si un conductor reacciona y frena, a un vehículo que va a esa velocidad le toma 26 metros detenerse y evitar atropellar a un peatón. Si se va más rápido, la distancia aumenta.

En los barrios residenciales, zonas comerciales, hospitales y universidades, la velocidad no debe superar los 30 km/h. Si un adulto es arrollado por un vehículo que va a esa velocidad, tiene un 10% de posibilidades de morir. Si va más rápido, el riesgo aumenta.

La vía más peligrosa para el peatón es la av. Mariscal Sucre. ¿Se debe bajar el límite?

Se deben analizar los datos; es decir, cuántos muertos y lesionados se han presentado en este tramo vial. Hacemos una medición para saber cuál es el porcentaje de conductores que, por ejemplo, excede el límite de velocidad. Todos esos aspectos se analizan para dar recomendaciones que permitan hacer una intervención para mitigar el riesgo. Es lo que se conoce como pacificación vial. Se debe bajar la velocidad y tener un acercamiento con el grupo etario que más se expone al riesgo.

¿En Quito, cuál es?

La mayoría son jóvenes que están entre los 20 y los 29 años. Es decir, son conductores novatos que no tienen mayor experiencia y que son propensos al riesgo. Se culpa al peatón por cruzar por donde no debe… El Sistema Seguro plantea que todos nos equivocamos y no podemos desgastarnos señalando al peatón como responsable de estos errores. Lo que tenemos que hacer es identificar qué es lo que lleva al peatón a asumir estos comportamientos.

¿Cuál fue el mayor reto vial en Bogotá?

Es una ciudad con 8 millones de habitantes y casi 2,5 millones de vehículos en circulación y una infraestructura vial que no es la ideal. Vivimos en muchísimos trancones. Durante el día los choques son leves; pero por la noche sí se presentan choques que dejan muertos y lesionados. Al analizar los datos, nos dimos cuenta de que era importante que tuviéramos unas mejores estrategias para controlar la velocidad en la noche y madrugada. Hicimos un plan piloto en la avenida Boyacá, y comenzamos a trabajar con la Policía en controles de velocidad.

¿Cómo se trabajó con la gente?

Se hizo una campaña muy fuerte para que los bogotanos tomaran conciencia y aceptaran, por ejemplo, los controles automáticos de infracciones como un mecanismo para salvar vidas. Nosotros las llamamos cámaras salvavidas. Así se logró disminuir en un porcentaje la siniestralidad y eso fue lo que le permitió a la ciudad adoptar la política de seguridad vial Visión Cero, a finales del año 2018, que plantea que ninguna muerte en el tránsito es aceptable, que todas las muertes se pueden evitar.

¿Qué resultados hubo?

Bogotá fue reconocida dentro de las (30) ciudades con las que trabaja la Iniciativa como un caso de éxito, porque efectivamente se logró reducir la siniestralidad. Nosotros veníamos con una tendencia de incrementar cada año 15 vidas que se perdían y logramos primero contener esa tendencia en esa primera fase, y se reversó esa tendencia.

¿Hay que invertir en los peatones?

En la pirámide están primero los peatones. Las intervenciones que se hagan deben estar orientadas más a ellos. Pero venimos de una escuela en la que siempre trabajamos la movilidad y que fluyan los vehículos y nos olvidamos de los peatones, la parte más importante del sistema.